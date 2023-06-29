Кино Афиша

«Копенгагена не существует» в прокате

29 июня 2023, 17:52

В прокат вышел фильм «Копенгагена не существует». Он рассказывает о случайной встрече на улицах Копенгагена, которая перевернула жизнь Иды и Сандера.

Про:взгляд
«Копенгагена не существует» — второй полнометражный фильм режиссера Мартина Сковбьерга

Они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным подозреваемым. Из его свидетельств складывается история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки. «Копенгагена не существует» — второй полнометражный фильм режиссера Мартина Сковбьерга. Сценаристом картины выступил Эскиль Вогт (Каннский призер и номинант на Оскар «Худший человек на свете»).

По словам создателей фильма, с такими неоднозначными центральными персонажами, как Ида (Анжела Бундалович, которая снялась не так давно в главной роли в сериале Николаса Рефна) и Сандерс (Йонас Хольст Шмидт), кастинг был наиважнейшей задачей. «Мне нужен был кто-то, кто мог бы просто закрыть глаза и начать вспоминать так, чтобы зритель смог увидеть и почувствовать», – говорит Сковбьерг. «Йонас и Анжела вместе создают клаустрофобический мир и отказываются соблюдать нормы общества», – дополняет Эскиль Вогт.

«Докер» в «Октябре»

С 23 июня по 2 июля в московском киноцентре «Октябрь» в девятый раз проходит «Докер» — международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 40 новых фильмов из 20 стран мира, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые. Фильмы этого года —  призеры и участники престижных киносмотров 2022 и 2023 годов, среди которых: Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, True/False в США и многие другие. Лучшие фильмы «Докера 2023» также будут показаны в Санкт-Петербурге на Киностудии «Лендок» с 2 по 13 октября, а также в Ярославле с 18 по 20 сентября на площадке Киномакс «Аура». 

Закроется фестиваль 2 июля мировой премьерой напряженного детективного триллера Юлии Бобковой «Беглецы». Режиссер картины — выпускница мастерской неигрового кино Сергея Мирошниченко. Среди её работ «Последний вальс» (2017), «Жизнь — это кайф» (2020), «Станиславский. Жажда жизни» (2020). В этом году её лента «Владимирский централ» стала Лучшим документальным фильмом 45-го Московского международного кинофестиваля. Картина уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. «Беглецы» были спродюсированы Киностудией «Лендок».

«Твой белый дом» в AZ ART на Маросейке

В арт-пространстве AZ ART на Маросейке проходит выставка «Твой белый дом…» художника Татьяны Баданиной. С 1990-х годов она является постоянным участником выставочных проектов, посвященных современного искусству, на ее счету несколько десятков персональных выставок в России и за рубежом. Сегодня ее живописные и графические работы, арт-объекты и инсталляции демонстрируются в ведущих музеях страны. В экспозиции будут представлены графические листы из серий: «Проекты» 2007, «Крылатые объекты» 2019, «Созвездия» 2020, цикл, начатый в 2006 году «Белые одежды. Посвящение», а также видеоинсталляция «Небо» 2023 года.

«Основная идея проекта – это идея Света, связанная с символикой внутреннего просветления, духовной победы жизни над смертью— рассказывает о своей выставке Татьяна Баданина. — Белый цвет рождает все цвета спектра. Купая все создания в своих лучах, он является основой физической жизни и в высшей степени имеет божественную природу. Свет – первопричина всего сущего. Свет есть жизнь. И мое отношение к творчеству, как к сакральному действию, определяет мои работы как метафизические. Процесс создания картин я воспринимаю как молитву, сам же кропотливый ручной труд выступает актом медитации».