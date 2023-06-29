«Копенгагена не существует» в прокате

Они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным подозреваемым. Из его свидетельств складывается история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки. «Копенгагена не существует» — второй полнометражный фильм режиссера Мартина Сковбьерга. Сценаристом картины выступил Эскиль Вогт (Каннский призер и номинант на Оскар «Худший человек на свете»).

По словам создателей фильма, с такими неоднозначными центральными персонажами, как Ида (Анжела Бундалович, которая снялась не так давно в главной роли в сериале Николаса Рефна) и Сандерс (Йонас Хольст Шмидт), кастинг был наиважнейшей задачей. «Мне нужен был кто-то, кто мог бы просто закрыть глаза и начать вспоминать так, чтобы зритель смог увидеть и почувствовать», – говорит Сковбьерг. «Йонас и Анжела вместе создают клаустрофобический мир и отказываются соблюдать нормы общества», – дополняет Эскиль Вогт.

«Докер» в «Октябре»

С 23 июня по 2 июля в московском киноцентре «Октябрь» в девятый раз проходит «Докер» — международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 40 новых фильмов из 20 стран мира, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые. Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2022 и 2023 годов, среди которых: Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, True/False в США и многие другие. Лучшие фильмы «Докера 2023» также будут показаны в Санкт-Петербурге на Киностудии «Лендок» с 2 по 13 октября, а также в Ярославле с 18 по 20 сентября на площадке Киномакс «Аура».

Греческая лента «Дозор» повествуют о военных, охраняющих от пиратов суда, проходящих вблизи сомалийского побережья

Закроется фестиваль 2 июля мировой премьерой напряженного детективного триллера Юлии Бобковой «Беглецы». Режиссер картины — выпускница мастерской неигрового кино Сергея Мирошниченко. Среди её работ «Последний вальс» (2017), «Жизнь — это кайф» (2020), «Станиславский. Жажда жизни» (2020). В этом году её лента «Владимирский централ» стала Лучшим документальным фильмом 45-го Московского международного кинофестиваля. Картина уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. «Беглецы» были спродюсированы Киностудией «Лендок».

«Твой белый дом» в AZ ART на Маросейке

В арт-пространстве AZ ART на Маросейке проходит выставка «Твой белый дом…» художника Татьяны Баданиной. С 1990-х годов она является постоянным участником выставочных проектов, посвященных современного искусству, на ее счету несколько десятков персональных выставок в России и за рубежом. Сегодня ее живописные и графические работы, арт-объекты и инсталляции демонстрируются в ведущих музеях страны. В экспозиции будут представлены графические листы из серий: «Проекты» 2007, «Крылатые объекты» 2019, «Созвездия» 2020, цикл, начатый в 2006 году «Белые одежды. Посвящение», а также видеоинсталляция «Небо» 2023 года.

Работы Татьяны Баданиной возвращают к поискам и открытиям русского авангарда – от конструкций Владимира Татлина до архитектонов Казимира Малевича.

«Основная идея проекта – это идея Света, связанная с символикой внутреннего просветления, духовной победы жизни над смертью— рассказывает о своей выставке Татьяна Баданина. — Белый цвет рождает все цвета спектра. Купая все создания в своих лучах, он является основой физической жизни и в высшей степени имеет божественную природу. Свет – первопричина всего сущего. Свет есть жизнь. И мое отношение к творчеству, как к сакральному действию, определяет мои работы как метафизические. Процесс создания картин я воспринимаю как молитву, сам же кропотливый ручной труд выступает актом медитации».