«Крайне удачно для России»: цены на сырье могут вырасти с новым циклом Кондратьева

Мировая экономика находится в начале нового долгосрочного цикла Кондратьева, это может привести к росту цен на сырье уже в конце текущей недели, что будет «крайне удачно» для России, пишет Bloomberg. Товарный суперцикл, названный в честь расстрелянного советского экономиста Николая Кондратьева (1892-1938), предполагает развитие мировой экономики 30-летними циклами, которые характеризуются различной динамикой цен на энергоносители и продовольствие.

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Рассчитываемый агентством индекс спотовых контрактов на поставку сырьевых товаров, подтверждает эту теорию — достигнув пика к концу 2000-х годов, он вернулся на ту же отметку, что и в 1990-ом.

«Если календарь Кондратьева упростить таким образом, то следующая 15-летняя волна "восхождения" для сырьевых товаров должна начаться в конце этой недели. Вдобавок к этому экономикам всего мира трудно победить инфляцию. Это признак того, что цены на товары могут расти, как это было в 1970-х годах», — говорится в публикации.

Наряду с теорией Кондратьева Bloomberg приводит факторы, которые тоже могут привести к росту мировых сырьевых котировок. В частности, Россия может не продлить зерновую сделку и продавать больше энергоресурсов азиатским странам на фоне того, что стратегический резерв США «уже наполовину сократился по сравнению с началом десятилетия» и не может быть задействован для стабилизации цен на нефть.

При этом ряд экспертов, опрошенных агентством, скептически относятся к идее о начале нового цикла Кондратьева. Они считают, что будущие темпы экономического роста Китая, одного из крупнейших потребителей энергоресурсов, все еще неопределенны и в случае слабой динамики предпосылок для роста цен на сырье будет значительно меньше.