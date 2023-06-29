Мэр Донецка сообщил о двух погибших при обстреле города

Двое мирных жителей погибли, пятеро получили ранения в результате обстрела Донецка.

Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Кировского района погибли два мирных жителя (паспортные данные устанавливаются). По предварительным данным, ранения получили пять человек (из них две девочки 13 и 14 лет)», — говорится в сообщении Кулемзина.

Позже врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что число пострадавших при обстреле города увеличилось до восьми человек.

«Под огнем оказались Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Ясиноватая, Макеевка и Горловка. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. По предварительным данным в Кировском районе Донецка огнем ВФУ убиты два человека, еще восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них пятеро детей — девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 г.р., парень-подросток 2006 г.р», — указывается в заявлении Пушилина.