Международные резервы РФ за неделю потеряли $600 млн

Международные резервы РФ на 23 июня составили $586,9 млрд, за неделю они снизились на 0,1% или $0,6 млрд, сообщается на сайте Банка России. Из комментария регулятора следует, что изменения произошли в результате отрицательной переоценки и операций, проводимых в рамках бюджетного правила.

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«Объем международных резервов по состоянию на 23 июня составил 586,9 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,6 млрд долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — говорится в комментарии ЦБ.

По состоянию на 16 июня международные резервы РФ оценивались в $587,5 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Как следует из данных регулятора, на 1 июня 2023 года объем международных резервов составил $584,175 млрд. Из них резервные активы в иностранной валюте — $410,313 млрд, счет в специальных правах заимствования — $23,127 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,9 млрд. Монетарное золото в резервах на эту дату оценивалось в $145,832 млрд.

