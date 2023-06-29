Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

Министерство обороны России на брифинге 29 июня сообщило оперативные данные о ходе специальной военное операции (СВО).

Согласно информации, которую сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, по уточнённым данным, 27 июня в результате высокоточного удара в городе Краматорск (ДНР) по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании 2 генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 2 иностранных наёмников и военных советников.

На Донецком направлении в районах населённых пунктов Белогоровка (ЛНР) и Тоненькое (ДНР) грамотными и мужественными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено четыре атаки ВСУ. Потери противника составили до 530 боевиков, 5 автомобилей, 2 БМП, 2 гаубицы («Мста-Б», Д-20) и танк. В районе населённого пункта Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» ВС РФ отражена атака подразделений ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР).

На Запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Луговское (Запорожская область). Потери ВСУ на этих двух направлениях составили до 135 боевиков, 4 автомобиля, 3 гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30, 2 боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» ВС РФ, ударами российской авиации, артиллерии и тяжёлых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва (ЛНР). В районе населённого пункта Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. Уничтожено до 65 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 гаубицы Д-30 и 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Красное Первое (Харьковская область). Уничтожено более 25 боевиков, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 40 боевиков, 6 автомобилей и гаубицу «Мста-Б». В районе населённого пункта Кизомыс (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах. В районе населённого пункта Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Васильцовка (Харьковская область) и Песчаное (ДНР) поражены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Российские средства ПВО перехватили 2 снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, а также уничтожили 11 БПЛА в районах населённых пунктов Ивановка (Харьковская область), Володино, Евгеновка (ДНР), Голиково (ЛНР) и Новая Збурьевка (Херсонская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 444 самолёта, 240 вертолётов, 4 823 БПЛА, 426 ЗРК, 10 402 танка и других боевых бронированных машин, 1 133 боевые машины РСЗО, 5 269 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 276 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге Минобороны РФ 28 июня Конашенков сообщило, что ВКС РФ нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ.