Военнослужащие ВСУ, отдающие все силы в безуспешной попытке прорвать фронт, должно быть, недоумевают, когда во время контрнаступления на некоторых участках фронта ВС РФ теснит их позиции и даже вынуждает отступать.

Об этом говорится в статье американского издания The Washington Post (WP). Авторы публикации, в частности, отмечают, что в последние 5-6 дней «российские военнослужащие в Кременском лесу в Луганской области сметают всё на своем пути».

«Нам пришлось отступить, – цитирует WP украинского боевика по прозвищу Мастер. – У нас очень мало артиллерийских установок. Продержаться ещё дольше против русских было бы настоящим чудом. Поэтому мы отступили, а российские войска продвинулись вперед на300-400 метров».

В свою очередь военный украинский медик по прозвищу Священник сообщил изданию, что ВСУ несут огромные потери. Так, по его словам, только за последние двое суток в одной лишь его бригаде погибло 70 человек. И этом, как признаёт он, предварительные данные.

Как ранее писал «Эксперт», по данным начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, российские военные пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные позиции.