Новости спецоперации: ВС РФ потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста

Никаких плацдармов у Антоновского моста ВСУ создать не удалось, за последние двое суток артиллерия ВС РФ потопила шесть лодок с 30 боевиками, которые пытались высадиться у опор переправы.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт РИА Новости.

«Никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет, – подчеркнул чиновник – российские военные также уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег».

Кроме того, по данным Сальдо, на правом берегу Днепра ВС РФ разбили другой отряд ВСУ, который готовился к переправе.

«Разгромлены три артиллерийские позиции для обстрела левобережной части региона и сбиты два дрона, с которых корректировался огонь», – резюмировал губернатор Херсонской области.

Напомним, накануне в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Днепра и расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего посёлок Антоновка с городом Алешки.

Как ранее писал «Эксперт», согласно информации, которую сообщил на сегодняшнем брифинге Минобороны РФ официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, по уточнённым данным, 27 июня в результате высокоточного удара в городе Краматорск (ДНР) по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были уничтожены участвовавшие в штабном совещании 2 генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников.