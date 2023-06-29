Попытка США ущемить Китай привела к конфузу

Вчера Wall Street Journal сообщила, что администрация Байдена готовит дальнейшие ограничения на экспорт в Китай мощных чипов, используемых при работе с искусственным интеллектом (ИИ). Ранее она уже ужесточала контроль в этой области, вынудив Nvidia создать более слабую версию своего флагманского чипа A100.

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Но поставки в КНР даже этой модели (A800), вероятно, будут запрещены или очень ограничены в соответствии с готовящимися новыми правилами. Для экспорта необходима будет особая лицензия. Ограничения наложат также на компании, предлагающие облачные вычислительные решения (предполагается, что ими пользуются для обхода экспортного контроля).

Рынок отреагировал на это падением акций полупроводниковых компаний.

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Безусловный лидер в области чипов для ИИ – Nvidia – подешевела на 3,2%. Конкурирующая с ней Advanced Micro Devices потеряла в цене 2,5%. Упали и многие другие акции из этого сегмента, так что индекс Philadelphia Semiconductor на минимуме дня терял 1,7%.

Ранее эта группа бумаг очень серьезно выросла в рамках ралли, разогнавшегося на хайпе вокруг ИИ. Но с середины июня началась закономерная коррекция. Очень уж быстро и высоко забрался рынок. Сейчас та же Nvidia стоит на 181,74% дороже, чем в начале года.

С текущим P/E 213,68 и форвардным 54,07 эти акции даже после падения очень дороги. И притормозить, оценивая, точно ли перспективы компании, столь блестящи, было только естественно.

Лишь во вторник эти акции сделали попытку вернуться в режим ралли, но вчерашние новости показали многим, какого размера подводные камни могут скрываться под блестящей поверхностью нового рынка.

Вопрос об искусственном интеллекте моментально стал геополитическим, а там, где появляются интересы подобного рода, бизнес моментально отходит на второй-третий план. Как сообщила вчера финансовый директор Nvidia Колетт Кресс, на Китай приходится 20-25% выручки компании от центров обработки данных.

Это включает в себя поступления не только от чипов, используемых для ИИ, но все равно доля заметная, особенно на стремительно растущем рынке. С точки зрения перспектив обещанные ограничения неприятны компаниям из США вдвойне: ведь и КНР неизбежно будет как-то – вероятно, неудобоваримо для американского бизнеса – отвечать на атаки.

Nvidia вчера постаралась успокоить рынок. «Нам известно о сообщениях о том, что министерство торговли США рассматривает возможность дальнейшего контроля, который может ограничить экспорт A800 и H800 в Китай, — заявила вчера финансовый директор компании Кресс. – Однако, учитывая высокий спрос на нашу продукцию во всем мире, мы не ожидаем, что такие дополнительные ограничения, если они будут приняты, окажут немедленное существенное влияние на наши финансовые результаты».

Словесная интервенция оказалась удачной и акции, причем не только самой Nvidia, но и других полупроводниковых компаний пошли вверх. Однако негативного влияния этой ситуации на перспективы развития финансовый директор Nvidia отрицать вчера не смогла.

«В долгосрочной перспективе ограничения, запрещающие продажу нашей продукции для центров обработки данных в Китай, если они будут введены, приведут к постоянной потере возможностей для промышленности США конкурировать и лидировать на одном из крупнейших мировых рынков, - заявила она. – И это повлияет на наш будущий бизнес и финансовые результаты».

В итоге акции Nvidia так и завершили день в «красной зоне», потеряв 1,81%. Индекс Philadelphia Semiconductor по итогам среды упал на 0,9%.