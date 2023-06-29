Первую в мире АЭС с реактором на спектральном регулировании в Заполярье запустят в 2035 году

В Мурманской области появится первая в мире атомная станция с реактором на спектральном регулировании, ввести АЭС в эксплуатацию планируется в 2035 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление информации и общественных связей Кольской АЭС (КАЭС), энергообъект возведут в нескольких километрах от действующей станции, недалеко от города Полярные Зори.

«К 2035 году в нескольких километрах от КАЭС будет возведена и даст первый ток КАЭС-2 — новая станция с реактором на спектральном регулировании. Таких технологий, позволяющих обеспечить промышленность практически неисчерпаемой энергией, пока нет нигде в мире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реакторы позволят многократно использовать ядерное топливо. Работая в связке с реакторами на быстрых нейтронах, они сделают возможным замыкание ядерного топливного цикла.

Кольская АЭС выработала более 460 млрд кВт-ч электроэнергии за 50 лет. Станция остается источником электроэнергии для Мурманской области и северной части Карелии. Доля вырабатываемой ей электроэнергии в энергобалансе Заполярья составляет приблизительно 60%.

КАЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший, «Электроэнергетический» дивизион госкорпорации «Росатом»). Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. Производство электроэнергии на Кольской АЭС обеспечивают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

По оценкам экспертов, реализация проекта позволит уверенно развивать экономику и социальную сферу региона и откроет возможности для реализации на его территории новых индустриальных проектов, в том числе благодаря дополнительным инвестициям, отмечали в «Росатоме».