Читатели китайского портала «Гуаньча» оказались шокированы словами президента Украины Владимира Зеленского во время его последнего выступления перед Верховной радой, в котором он исключил любой мирный план, подразумевающий замораживание конфликта.

В частности, они предположили, что главарь киевского режима боится мира, так как этом в случае его будет ждать устранение со стороны западных спонсоров, передаёт РИА Новости.

Так, один из читателей считает, что «если Зеленский проявит хоть какое малодушие, то может не успеть покинуть пост до следующих выборов, а будет устранен своими же». Второй отмечает, что абсолютно неважно, что сейчас говорит президент Украины, так как суть проблемы заключается в том, что за ним стоят США.

«Если он не захочет действовать по сценарию, в Киеве найдётся бесчисленное количество актёров, которые могут занять его место», – написал юзер.

«Зеленский – подонок, который наживается на кровопролитии, он полон решимости истреблять народ Украины, пока там не останется один последний человек», – считает третий пользователь.

В итоге, читатели портала «Гуаньча» приходят к выводу, что «оружие массового уничтожения, которым США поддерживают Украину, не сможет победить Россию».

«В конце концов, неизбежным итогом будет лишь уничтожение страны и семьи Зеленского», – уверены они.

Как ранее писал «Эксперт», в начале июня текущего года бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор сообщил Зеленскому пугающие новости. В частности, он предупредил главу «незалежной», что контрнаступление ВСУ приведёт к разгрому оставшихся украинских сил и последующим новым территориальным потерям.

