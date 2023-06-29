Подведены итоги десятой Премии «Спорт и Россия»

На Форуме спикеры рассказали о том, какие виды спорта нуждаются в большем маркетинге; как киберспорт становится все более перспективным в России и в мире; как привлечь больше людей к активному образу жизни; о новых технологиях в спорте, которые помогут улучшить качество тренировок и здоровье. Были представлены стратегические ориентиры спортивной отрасли на этот год, а также обсуждались возможности цифровизации и импортозамещения в отрасли.

Форумы являются важной составляющей в повышении интереса к теме спорта. Они представляют собой площадку обмена знаниями, опытом и популяризации идей активного образа жизни. ​​«Поддержание спорта является важной миссией в создании здоровой и сплоченной нации. Такие форумы о спорте несут важную миссию не только в обмене информацией, но и в создании поля возможностей, формировании и продвижении общих спортивных идей и ценностей, в том числе среди массовых слоев населения», – чемпионка Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России и тренер Яна Хохлова.

В честь юбилея мероприятия в этом году впервые в деловую программу были интегрированы «Игры лидеров» – корпоративный турнир между представителями компаний. Организовать спортивные активности помог совместный проект центров госуслуг и Департамента спорта г. Москвы «Спортивные выходные». Каждый участник смог показать не только свою силу и ловкость, выполняя физические упражнения на скорость, но и умение концентрироваться и рассчитывать каждый шаг, играя в мини-гольф. Командам удалось сплотиться и с пользой провести время.

Завершением насыщенного дня стала торжественная церемония награждения лауреатов десятой Премии «Спорт и Россия». На ней были объявлены компании, добившиеся наибольших результатов в области поддержки и популяризации спорта в РФ. В числе лауреатов Премии в этом году: Леста Игры («Мир танков»), ВКонтакте, АНО «Атом-спорт», медиахолдинг MAER, ПАО «Ростелеком», сеть фитнес-клубов XFIT, ЕДИНЫЙ ЦУПИС (ООО НКО «Мобильная карта»), сеть студий растяжки и фитнеса L.A.B Space, компания Articul, Эко-клуб «ЖАРА Фит», ООО «Е ТВ», АНО «Агентство Развития Мончегорска», BetBoom, Благотворительный фонд Алексея Немова, CARILLON Events & Travel, Букмекерская компания БЕТСИТИ.

В качестве неотъемлемой составляющей успешного бизнеса можно выделить корпоративный спорт. Он не только способствует укреплению здоровой конкуренции между сотрудниками, но и помогает развивать командный дух, повышать эффективность работы и достигать поставленных целей. Дарья Новожилова, директор по персоналу проекта ЕДИНЫЙ ЦУПИС отметила важность спорта для их организации: «Сегодня спорт в нашей компании является неотъемлемой частью корпоративного образа жизни. В спорте нашли отражение наши ценности – профессионализм, опыт и командная работа. Мы гордимся тем, что наш бренд сопровождает тысячи любителей спорта как профессионального, так и любительского по всей стране».

Говоря о спорте, нельзя не отметить киберспорт – один из самых динамично растущих современных направлений. На сегодняшний день число его поклонников во всем мире не уступает количеству любителей наиболее популярных видов традиционных спортивных соревнований. «Появляется все больше людей, увлеченных киберспортивным направлением как на любительском, так и на профессиональном уровне. И компания “Леста Игры” ориентирована на создание киберспортивных дисциплин среди молодежи в “Мире танков”», – рассказал операционный директор «Мира танков» Борис Синицкий.

Существует немало видов спорта, которые не являются массовыми из-за сложившихся вокруг них стереотипах. Поэтому важно освещать эту тему и поощрять тех, кто активно их продвигает. Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии, поделился своими эмоциями после победы: «Мы рады получить премию именно в этой номинации, потому что мы проводим гонки, в первую очередь, для зрителей. RDS GP – один из сильнейших чемпионатов по дрифту в мире. У нас прекрасные гонщики и единственный двукратный обладатель Кубка мира. В основе RDS – спорт, напряженная борьба, адреналин, эмоции. Мы очень много вкладываем в зрелищную составляющую и развитие зрительских сервисов. Сегодня RDS – это большой праздник автоспорта для всех возрастов».

Победителями Премии также стали: Российская Дрифт Серия, Парк-отель «Орловский», ПАО «Совкомбанк», Букмекерская компания PARI, команда «Звезда России», LASERWAR, «Спортивные выходные», бренд Trekko (компания ООО «ФОРСАЙТ ЛАБ»), PULSE, Школа спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин», Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России, ООО «Рейтинг Букмекерских Контор», ИД «Спорт день за днем», телеканал «Матч ТВ», «Чемпионат», АО «Спорт-Экспресс», Советский спорт, Авторадио, Радио Зенит.

Интерес к спортивному образу жизни на сегодняшний день крайне актуален для людей из абсолютно разных сфер. Однако доступ к информации и ресурсам может быть для некоторых ограничен. Поэтому необходимо создавать доступные продукты. «Инновационное приложение Атом-спорт открывает доступ в мир спорта и ЗОЖ любому работнику атомной отрасли, а также жителям атомных городов и студентам профильных ВУЗов. И поэтому проект становится масштабнее и привлекает всё больше участников и амбассадоров ЗОЖ! Каждый год необходимо удивлять и сохранять заинтересованность участников, поэтому в этом году мы запустили “магазин наград” для повышения соревновательного эффекта внутри проекта», – прокомментировала Светлана Петрачина, исполнительный директор АНО «Атом-спорт».

В современном мире фитнес-индустрия становится все более востребованной, и количество спортивных-клубов постоянно растет. Однако, чтобы мотивировать людей заниматься спортом, необходимо постоянно совершенствовать и модернизировать условия. «Как в человеке должно быть всё гармонично, так и в деятельности компании: мы запустили проект обновления — ребрендинга — и именно за него получили награду. Для нас это честь и лучшее подтверждение того, что мы движемся в верном направлении, — комментирует Светлана Базарова, директор по маркетингу и рекламе XFIT. — Фитнес сам по себе является важной частью жизни современного человека, а обновленные, стильные и многофункциональные клубы — залог того, что тренировки в них будут проходить еще более эффективно и комфортно».

Для популяризации спорта среди широкой аудитории нужно уметь формировать в сознании людей верное представление об активном и здоровом образе жизни. «Национальные и государственные проекты, фестивали, премии и спортивные мероприятия, посвященные формированию здорового образа жизни, грамотно и целенаправленно формируют у широкого круга населения правильный подход в отношении к собственному здоровью. Мы поддерживаем каждого, кто ведет активный образ жизни и производим пюре, которые отлично подходят для полезного фитнес-перекуса», –– сообщила руководитель медицинского отдела ООО «Фабрика Детского Питания» Лариса Степурина.

Среди победителей оказались не только компании, но и люди, активно продвигающие спорт и идею активного образа жизни, а именно: директор по развитию направления игровой индустрии Университета Синергия Михаил Пименов, президент Общероссийской общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России» Роман Илиев, автор и главный режиссер спортивно-интеллектуального шоу «Гонка Универов» (Гонка Первых) Артур Цветков, Двукратный чемпион России по хоккею, вице-президент по развитию молодежного хоккея ООО «КХЛ» Александр Гуськов, Президент Федерации конного спорта Российской Федерации Марина Сечина и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин.

В состав экспертного совета Премии входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, в их числе: Исследовательский холдинг Ромир, рейтинговое агентство «RAEX», Общественный совет при Министерстве спорта РФ.

Партнеры мероприятия: Вкус Жизни, Представительство компании Фабрика Детского Питания, компания «Родник», Mr. Bemb, ЕДИНЫЙ ЦУПИС (ООО НКО «Мобильная карта»), ООО «ЛАЗЕРТАГ».