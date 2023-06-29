Принят закон о программе долгосрочных сбережений россиян

Госдума приняла законопроект о запуске с 1 января 2024 года новой программы долгосрочных сбережений граждан. Документ разработан правительством РФ по поручению президента Владимира Путина.

Статья по теме: Новый вид сбережений: не слишком выгодно, зато надолго

«Программа формирования долгосрочных сбережений — простой и интересный финансовый продукт для граждан, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как за счет личных средств граждан, так и за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в системе обязательного пенсионного страхования», — говорится в пояснительной записке.

Участие граждан в программе предполагается исключительно на добровольной основе. Чтобы присоединиться к ней, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Вносить средства на счет сможет как сам гражданин, так и его работодатель.

Долгосрочные сбережения будут застрахованы на 2,8 млн рублей. Использовать их можно будет только спустя 15 лет либо при достижении 55-летнего возраста для женщин и 60-летнего для мужчин. Деньги можно будет забрать в любой момент, но без потери дохода сделать это получится только при особых жизненных ситуациях (дорогостоящее лечение или потеря кормильца). Сбережения будут наследоваться.

В первые три года участник программы сможет получать государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год. Можно будет оформить и налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год, если за этот период были сделаны взносы на сумму до 400 тыс. рублей.

Функции доверительного управления средствами пенсионных накоплений предлагается возложить на госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ» на постоянной основе.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что этот закон отменяет 6% тарифа на формирование накопительной части пенсии.

