Промышленность рванула вверх

Минэкономразвития России опубликовало обзор «О текущей ситуации в российской экономике. Май–июнь 2023 года». Согласно документу, в мае 2023 года рост ВВП с исключением сезонного фактора составил +1,4% м/м после роста на +0,1% м/м месяцем ранее. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на +5,4% г/г (+3,4% г/г в апреле), в том числе с учётом низкой базы.

Статья по теме: А дальше — борьба и экономический рост

Но и уровень двухлетней давности, показательный с учетом той самой низкой базы, тоже оказался превышен: на +0,6% при -0,6% в апреле.

Основную поддержку экономике в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор. Рост промышленного производства в мае с устранением сезонного фактора составил +1,5% м/м после +1,8% м/м в апреле. В годовом выражении также наблюдался рост: +7,1% г/г после +5,2% г/г в апреле. При этом аналогичный уровень 2021 года превышен на +4,4%.

Статья по теме: Прыжок в сторону суверенитета

В обрабатывающих производствах в мае вновь зафиксированы высокие темпы роста — c учётом фактора сезонности рост составил +3,1% м/м SA к предыдущему месяцу (+2,8% м/м в апреле). В годовом выражении рост на +12,8% г/г после +8,0% г/г в апреле, что частично обусловлено эффектом низкой базы прошлого года. Вместе с тем к уровню двухлетней давности — превышение на +8,6%.

Основной положительный вклад в рост выпуска обрабатывающих производств, как и в прошлом месяце, продолжили вносить машиностроительный и металлургический комплексы (+7,1 п.п. и +3,1 п.п. соответственно).

В добывающей промышленности в мае наблюдался рост в годовом выражении +1,9% г/г после +3,1% г/г месяцем ранее. Положительную динамику демонстрировали добыча прочих полезных ископаемых (+2,4% г/г после 12,4% г/г в апреле) и добыча угля (+6,3% г/г после +8,4% г/г). В то же время, с устранением сезонного фактора в добывающем секторе наблюдалось снижение выпуска: -0,5% м/м (+1,0% м/м в апреле). К уровню двухлетней давности — околонулевая динамика (–0,1%).

Основным драйвером роста стал машиностроительный сектор, комментирует Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. Он обращает внимание на то, что все подразделения комплекса показывают высокие результаты: производство компьютеров и электронного оборудования выросло на 31,5%, электрического оборудования — на 49,5%, выпуск автотранспорта увеличился на 86,3%.

Металлургия также демонстрирует ускорение в мае на 14,7%, после 11% в апреле. Химическая (+9%) и строительная (+13,5%) отрасли, а также оптовая торговля (+8,4) демонстрируют уверенный рост. Деревообработка (+0,1%) впервые с марта 2022 года вышла в положительную зону за счет производства бумаги.

«Справедливости ради стоит отметить, что столь впечатляющий рост показан с учетом низкой базы. Особо хочу отметить рост кредитования экономики в мае на 23,2% в рублях. На мой взгляд, сохраняя такие темпы, есть все предпосылки выйти на ВВП по году +1,5%», — говорит Николай Переславский.

Между тем, Минэкономразвития в апрельском прогнозе повысило ожидаемый рост ВВП России в 2023 году до 1,2%. Но в середине июня глава министерства Максим Решетников говорил, что темпы роста ВВП РФ в 2023 будут, видимо, еще выше. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году в диапазоне 0,5–2%. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2% (верхняя граница диапазона прогноза ЦБ).

Еще в марте текущего года «Эксперт», анализируя изложенную в президентском послании новую экономическую программу, писал, что она способна обеспечить рост ВВП России на 4–6% в год уже в 2023–2024 годах.

«Экономическая программа, заявленная Владимиром Путиным в послании, создает для российской экономики возможность быстро перейти к темпам роста в 7‒10% годовых. Более того, мы полагаем, что уже в 2023‒2024 годах наша экономика может показать рост ВВП на 4‒6%, превзойдя текущий прогноз правительства в диапазоне от −1 до +1% в 2023 году и даже более оптимистичный прогноз МФВ в 0,8% роста в 2023 году и 2,1% роста в 2024-м», — оценивает возможные темпы экономического роста издание.

Журнал отметил также, что основания такого роста носят структурный характер: «Сами по себе структурные изменения нашей хозяйственной системы очевидны. Это активное импортозамещение в обрабатывающем секторе экономики. Оно идет уже не первый год, резко ускорилось в 2021-м, после преодоления ковидного кризиса, и набрало в действительности невероятные, еще неосознанные темпы в прошлом году.

Второй сдвиг — поворот на Восток. Тоже всем очевидное наращивание экспортных потоков в Азию, Африку, на Ближний Восток».

Отмечалось также, что «третий сдвиг менее заметный — начавшееся только во второй половине 2022 года изменение структуры внутренних доходов страны в пользу широкого круга граждан. Он связан прежде всего с резким ростом спроса на трудовые ресурсы и следующим за ним ростом заработной платы. Наконец, четвертый источник структурных сдвигов — присоединение новых регионов, инвестиции в эти регионы и развитие их промышленности и сельского хозяйства».

Почва роста

Высокий рост ВВП в мае текущего года — итог двух основных факторов: низкой отрицательной базы 2022 года (сравнение с 2021 годом совершенно иное) и наметившийся с апреля рост российской экономики во многих базовых отраслях, считает председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Совершенно очевидно, говорит он, что рост экономики в большинстве отраслей сегодня стимулирует высокий спрос в сфере обороны и безопасности.

Кроме того, продолжает эксперт, растет уровень адаптации экономических субъектов к новым условиям хозяйствования на внутреннем и внешних рынках. В итоге российская экономика показывает тренд постепенного перехода к стабильному росту. «Принятые правительством и Банком России в последние два месяца важнейшие решения по обеспечению технологического суверенитета и росту индустриального потенциала страны окажут дополнительное положительное влияние на рост экономики», — уверен Владимир Гамза.

Эффект низкой базы, оперативную перестройку производственно-сбытовых цепочек с Запада на Восток и использование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) считает основными причинами роста ВВП в 2023 году финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

27 марта было принято Постановление Правительства, отменяющее все ограничения, наложенные на использование средств из ФНБ, где они появляются в результате продажи нефти и газа, отмечает он.

Основными рисками, которые будут оказывать давление на ВВП в этом году, он считает снижение покупательской способности населения на фоне девальвации рубля (–22,3% к доллару США с начала 2023 года), производительность труда, которая по разным оценкам не указывает на экспоненциальный рост, а также слабую, по его оценке, инвестиционную активность. В качестве примера последней он приводит то обстоятельство, что количество брокерских счетов и активность инвестирования или совершения сделок со стороны участников рынка не коррелируются. Большинство брокерских счетов остаются пустыми или хранят незначительный объем активов.

Впрочем, надо отметить, что те инвестиции, которые влияют на экономический рост в РФ, лишь в малой степени проходят через фондовую биржу. Это капвложения, которые имеют иные источники: собственные средства предприятий, кредитные средства, в том числе по госпрограммам (в т. ч., осваиваемые в рамках преференциальных режимов типа СПИК), и собственно государственные инвестиции.

В свою очередь Сергей Чеврычкин, прогнозируя далее ситуацию в 2023 году, отмечает, что мы можем увидеть рост ВВП России в районе 1,5–2% по следующим основным причинам. Это сохранение или увеличение экспорта в дружественные страны, то, что баланс бюджета домохозяйств будет смещаться от модели накопления в сторону повышения расходов при поддержке потребительского кредитования.