Пушилин заявил, что воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники базируются в Краматорске

Зарубежные наемники, которые воюют на стороне украинской армии, базируются преимущественно в Краматорске.

Об этом в эфире «Первого канала» рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Нашими подразделениями фиксируется наличие наемников. И то, что они сейчас базируются <...> преимущественно в Краматорске, тоже очевидно, ввиду того, что это один из городов, оставшихся [в ДНР] под контролем Украины, приспособленных инфраструктурно», — сказал Пушилин.

По его словам, ситуация в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) сложная, однако ее полностью контролируют российские военные, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ.

«Сложным остается, но абсолютно контролируемым артемовское направление, причем как сам Артемовск, который обстреливается хаотично, но достаточно регулярно, так и фланги. Но позиции удерживаются», — подчеркнул врио главы ДНР.