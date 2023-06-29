На пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» президент РФ Владимир Путин объяснил, почему западные товары вытесняли отечественные.

По мнению главы государства, произошло это за счёт агрессивной рекламы и умения уходить от норм Всемирной торговой организации (ВТО), передаёт РИА Новости.

«На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании фактически вытесняли нашу отечественную продукцию, – подчеркнул Путин. – И причём далеко не всегда за счёт качества и цены, а за счёт агрессивной рекламы. И за счёт, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили. А там по некоторым направлениям субсидирование просто сумасшедшее».

При этом он отметил, что ВТО этого, как правило, не замечает или замечает, но сделать ничего не может. Как считает российский лидер, это связано с тем, что «зарубежные коллеги очень хорошо научились обходить все требования ВТО».

