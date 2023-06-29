«Росатом» инвестирует в новый литиевый комплекс в Боливии $600 млн

Сумма инвестиций в проект по созданию литиевого комплекса «Росатома» в Боливии составит приблизительно $600 млн.

Статья по теме: Литий тоже будет наш

Об этом сообщил первый замглавы госкорпорации Кирилл Комаров. «Для "Росатома" это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка 600 млн долларов», — приводит пресс-служба «Росатома» слова топ-менеджера, прокомментировавшего подписание рамочного соглашения между Боливийской государственной литиевой компанией YLB и Uranium One, входящей в российскую госкорпорацию. Документ предусматривает строительство в департаменте Потоси на юго-западе латиноамериканской республики промышленного комплекса по добыче и переработке карбоната лития мощностью 25 тыс. т в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ.

Ресурсы лития Боливии в настоящее время оцениваются в 21 млн т, или 21,4 % мировых запасов этого металла, отмечают в «Росатоме»; при этом добыча лития в промышленном масштабе в стране сейчас не ведется. В связи с этим правительство Боливии разработало программу по привлечению зарубежных партнеров для участия в индустриализации литиевой отрасли республики; уполномоченной госкомпанией YLB проведен конкурс среди иностранных участников, представивших свои технологические решения. В результате отобраны партнеры для сооружения промышленных комплексов по добыче и производству карбоната лития на боливийских саларах Уюни, Койпаса и Пастос Грандес. Запустить литиевые производства планируется в конце следующего года.

Статья по теме: Литий ставит предел переходу на электромобили

Российская технология сорбционного извлечения лития из гидроминеральных сред (саларов) демонстрирует высокий показатель извлечения лития — порядка 90%, уточняет госкорпорация. «Отличительная черта российской технологии — сорбент, который показал преимущество по некоторым ключевым параметрам по сравнению с другими. Технология не зависит от климатических условий, технологический процесс полностью автоматизирован», — указывается в описании проекта на ее сайте.

«Росатом» последовательно развивает сотрудничество с Боливией, подчеркивают в компании. В частности, реализуется проект по строительству в Эль-Альто уникального для континента Центра ядерных исследований и технологий, который открывает для страны широкие возможности по применению атомных технологий в здравоохранении, АПК и других сферах.

По словам президента Боливии Луиса Арсе, страна стремится к тому, чтобы к 2030 году обеспечивать до 40 % мировых поставок лития. В настоящий момент крупнейшим мировым производителем лития является Австралия (55%), далее следуют Чили (26%), Китай (14%) и Аргентина (6%).

АО «Ураниум Уан Груп» (Uranium One Group) — одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с диверсифицированным портфелем международных активов в Казахстане, Танзании и Намибии. Одним из самых перспективных направлений компании является добыча лития.