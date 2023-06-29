Россиян предупредили о блокировке счетов из-за шуточных комментариев к переводам

Кредитные организации обязаны выявлять сомнительные операции среди своих клиентов, поэтому проверяют комментарии к платежам и переводам. Шуточные фразы «онлайн-казино» или «финансовая пирамида» могут привлечь внимание банка и обернуться приостановкой операции или блокировкой счета, рассказал агентству «Прайм» руководитель службы финансового мониторинга «Сравни» Александр Переудин.

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«К подписям к переводу нужно относиться ответственно и не указывать легкомысленных фраз или шуток, которые на первый взгляд могут показаться безобидными. Ведь в случае запроса банка их нужно будет обосновать и доказать, что ничего плохого вы не подразумевали», — рассказал Переудин.

Так, если в назначении платежа указать «заем» или «деньги в долг», нужно приготовиться к тому, что банк может запросить договор, и если его не получит, отклонит операцию. Не стоит шутить и с комментариями на тему запрещенных законом видов деятельности. Юмор про «онлайн-казино», «финансовую пирамиду» и «криптовалюту» в комментариях к переводу также может вызвать интерес у банка, а у отправителя и получателя наверняка возникнут проблемы в обслуживании, вплоть до блокирования счета.

«В случае подозрительного платежа банк сначала должен запросить документы или сведения, выяснить источник происхождения денег, причины проведения операции, чтобы обоснованно сделать выводы. Но если клиент не сможет доказать законность и экономический смысл такой операции, он может попасть в список нежелательных клиентов, осуществляющих сомнительную деятельность», — предупредил специалист.

