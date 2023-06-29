«Ростех» поставил Минобороны первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

Госкорпорация «Ростех» в рамках выполнения гособоронзаказа отправила в российские войска первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С».

Как сообщается на сайте компании, модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях.

«АСУНО обеспечивает автономное определение текущих координат и автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций, а также выполнение противоогневого маневра. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляются автоматически, что не только значительно улучшает временные и точностные характеристики, но и облегчает работу наводчика. Автоматизация процесса заряжания, а также выбор типа снаряда и выброс стреляных гильз в автоматическом режиме снижают физические нагрузки экипажа и обеспечивают скорострельность при использовании возимого боеприпаса в 8 выстрелов в минуту», — указывается в сообщении.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что модернизированные установки 2С19М1 «Мста-С» являются эффективной и востребованной современной техникой. «Все боевые машины перед отправкой в войска прошли пробеговые и огневые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком. Сейчас гаубицы погружены на автомобильные тралы и отправлены в места постоянной дислокации», — рассказал Оздоев.

Установка «Мста-С» предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков, бронетранспортеров, а также оборонительных сооружений и подавления пунктов управления, узлов связи, уничтожения живой силы, огневых средств и объектов тыла противника.

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» обладает рядом уникальных тактико-технических характеристик, среди которых высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов и возможность быстрого развертывания и покидания огневой позиции. «Мста-С» является одной из лучших самоходных гаубиц в мире, она имеет несколько уровней модернизации.