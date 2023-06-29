С рублем творится что-то не то

В четверг рубль продолжил падение, подешевев к доллару на 1,4%. Единица американской валюты на закрытии торгов стоила 87,57 рубля. Последний раз рубль котировался так дешево в конце апреля 2022 года, но тогда он мощно рос после обвала на начале СВО.

Еще в начале июня ряд аналитиков считал, что после окончания июньского налогового периода курс уйдет в район 85-87 руб. за доллар.

И были мнения, что Банк России не допустит более сильной девальвации, которая неизбежно взвинтит все розничные цены и вполне может похоронить инфляционные достижения первой половины года.

Однако пока не видно активизации присутствия ЦБ на валютных торгах. Может быть, напротив, регулятор не мешает появиться базе под желанным для него и банкиров повышением ключевой ставки?

Эксперты объясняют слабость рубля ростом импорта при одновременном снижении экспорта как в физическом, так и стоимостном выражении. Не исключено, что некоторые западные инвесторы по согласованию с властями выводят капиталы из страны. Есть также мнение, что экспортеры просто придерживают валютную выручку, размещая ее на счетах в дружественных юрисдикциях.

Для борьбы с последним фактором и повышения привлекательности рублевых вложений, Банк России повысит ключевую ставку 21 июля, уверены аналитики. Но эта помощь может стать уже запоздалой.

Сохраняет аномалию срочный рынок рубля. Сегодня фьючерсы на пару доллар-рубль с экспирацией (расчетами) в середине сентября стоили примерно на 50 копеек дешевле, чем эта же пара на спотовом рынке. Исходя из того, что ключевая ставка, то есть стоимость денег в экономике, составляет сейчас 7,5% годовых, фьючерсный контракт, в который и закладывается стоимость денег, должен был бы стоить на 1,5-2% дороже «живого» рубля.

Такая картина говорит о том, что инициаторами падения рубля являются отнюдь не спекулянты, которые предпочитают торговать на фьючерсном рынке из-за более низких комиссий, а реальные покупатели долларов и юаней.

Целью падения «россиянина» является отметка 90 руб. за доллар. Если на Московской бирже по каким-либо причинам не увеличится предложение валюты, данная отметка может быть достигнута уже на следующей неделе.

Принято считать, что ослабление рубля приводит к росту рынка акций. Действительно, в Индексе Мосбиржи превалируют акции экспортеров. Их рублевые доходы растут с обесцениванием национальной валюты, образуется «лишняя» прибыль и тем самым увеличивается размер дивидендов.

Но, как уже отмечалось, на рынке нет сомнений, что Банк России повысит ключевую ставку, а вместе с ней вырастут доходности облигационного рынка. Сейчас рынок ОФЗ практически заложил рост ставки до 8,5% годовых.

Таким образом, становится более интересным покупать ОФЗ под гарантированную доходность, нежели ждать примерно таких же дивидендных выплат от бизнеса, принимая при этом на себя риски падения курсовой стоимости акций.

Наглядным примером изменения отношения инвесторов к дивидендам стала ситуация с МТС. Вчера бумага первый день торговалась без 10-процентных дивидендов, но за день подешевела на 12%. Сегодня снижение продолжилось, и она потеряла еще полпроцента стоимости. Таким образом, падение оказалось намного больше размера выплат. Те инвесторы, кто остался в бумаге и получит дивиденды, пока сидят в убытках.

«Дивдоходность в 9% после налогов — это прямо как среднесрочные ОФЗ и даже ниже доходности корпоративных бондов с высоким рейтингом. Вот инвесторы и задумываются: стоит ли связываться с акциями, чтобы получить доходность ОФЗ?», - задаются риторическим вопросом аналитики компании InvestFuture.

Справедливости ради, касательно МТС они отмечают, что эмитенту скоро нужно будет погасить долги в 156 млрд руб., в том числе $500 млн евробондов. «Основная нагрузка ляжет на 2024 и 2025 годы, причем текущий денежный поток не покрывает обязательств. Так что рано или поздно компании придется сделать выбор: платить дивиденды или спасать бизнес», - говорят аналитики.

Нельзя сказать, что сегодня падающий рубль так уж сильно поддержал акции экспортеров.

В лидерах роста были обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Но складывается впечатление, что их тащит в гору технический фактор – бумаги торгуются в восходящем тренде.

На 0,9% выросла «Роснефть», на полпроцента – «Лукойл». Но «Лукойл» просто отыграл вчерашнее снижение, продемонстрированное на все том же снижающемся рубле. Что же касается «Роснефти», то по рынку ходят предположения, что бумагу осторожно скупает стратегический инвестор.

Проигнорировали динамику рубля черные металлурги, которые обычно первыми реагируют на девальвационные эффекты. Так, ММК, кстати, ориентированный больше на внутренний рынок, подорожал на 0,4%. Более экспортоориентированная «Северсталь» закрылась почти без изменений, а капитализация НЛМК упала на полпроцента.

В целом же Индекс Мосбиржи подрос на 0,6% и закрылся чуть ниже важной отметки 2800 пунктов. Учитывая близость этого уровня и «фактор пятницы», завтра рынок акций может уйти в легкую коррекцию.