События на валютном рынке Турции достигли кульминации

В начале текущей недели курс турецкой лиры обновил исторический минимум, в моменте превысив отметку 26 лир за доллар. Это произошло на фоне решений центробанка страны, который впервые более чем за два года повысил ключевую ставку до 15% с 8,5%. В предыдущий раз ЦБ Турции поднимал ставку в марте 2021 года: до 19% с 17%.

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Казалось бы, повышение ставки должно стимулировать покупки валюты, но все пошло по другому сценарию, потому что аналитики в среднем ожидали увеличения ставки до 21%.

«Распродажа лиры вызвана тем, что несмотря на всю мягкость Эрдогана в отношении ДКП, трейдеры все-таки рассчитывали на более решительный шаг ЦБ», — написал по этому поводу «Эксперт».

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Портал ProFinance привел комментарии аналитиков Goldman Sachs, которые ожидали повышения учетной ставки до 40% — то есть до уровня чуть ниже инфляции, и Bank of America, прогнозировавших рост недельной ставки репо в Турции до 25%.

Эрдоган заявляет, что его экономическая модель ставит во главу угла экономический рост, экспорт и занятость. Эксперты же обращают внимание на то, что центральный банк истощил свои валютные резервы, пытаясь поддержать курс турецкой лиры перед выборами в прошлом месяце. Национальная валюта потеряла около 21% своей стоимости по отношению к доллару с начала года.

Правда, после резкого падения лира все же отыграла часть потерь. Утром в четверг, 29 июня 2023 года, турецкая валюта выросла на 1,15%, до 3,3 доллара. Тем не менее, ситуация как в монетарной политике, так и экономике Турции остается неопределенной, и это вновь способно спровоцировать падение курса лиры.

Ослаблению курса лиры, отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, способствует отказ центробанка Турции использовать валютные резервы для поддержания своей национальной валюты и политика смягчения регулирования в банковской сфере в связи с сокращением валютных резервов на фоне президентских выборов.

На прошлой неделе регулятор повысил процентную ставку с 8,5% до 15% годовых. При этом центробанк Турции пообещал и дальше ужесточать денежно-кредитную политику с оговоркой, что шаги по подъему ставки будут постепенными. Это решение было ожидаемым, но всё же ведущие инвестбанки мира и аналитические агентства прогнозировали рост ставки минимум до 25%, а то и 40% годовых. Их ожидания были связаны, в том числе, и с назначением нового главы Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан, которая ранее занимала руководящие должности в Godman Sachs и First Republic Bank.

В результате, подтверждает Николай Вавилов, рынок был разочарован этим половинчатым решением, и доллар США в тот же день подорожал более 2% по отношению к турецкой лире. «Можно констатировать факт, что эксперимент по снижению ставок для борьбы с инфляцией закончился неудачно, потому что даже 15-ти процентный подъем оказался явно недостаточно сильным для обуздания инфляционной петли. Однако если дальнейшие действия ЦБ Турции будут направлены на ужесточение денежно-кредитной политики, падение лиры по отношению к доллару может остановиться», — говорит он.

Кроме того, добавляет эксперт, политика властей начала меняться, и сейчас предпринимаются меры, которые помогут вернуть доверие инвесторов. На это, конечно, потребуется время.

Что касается наших туристов, выезжающих на отдых в эту страну, то с одной стороны падение лиры при обмене долларов США будет выгодным, отмечает Вавилов. Просто потому, что на один доллар будет обменяно больше лир. А с другой стороны, сохранение высокой инфляции и рост цен способны нивелировать выгоду от высокого обменного курса.

Рубль против лиры молодец

По большому счету, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, обвал лиры не прекращается. Только с момента переизбрания Эрдогана, по оценкам аналитика, лира упала еще на 30%.

«Но что интересно, — говорит он, — три недели назад сменился глава ЦБ, и рынок ожидал изменения в монетарной политике, которые в том числе и привели к безудержной девальвации лиры: два последних года ЦБ пытался погасить инфляцию не ростом ставки, как все центробанки, а именно снижением стоимости фондирования. Эксперимент не удался. Но неделю назад ЦБ Турции все-таки капитулировал и повысил ставку почти в два раза до 15% годовых, однако и это не помогло удержать нацвалюту от обесценивания».



Видимо, предполагает Михаил Зельцер, на фоне отрицательных чистых валютных резервов страны (впервые с 2002 года), и такое повышение ставки не стало аргументом для рынка против игры на понижение лиры. По сути, на валютном рынке паника, а волатильность курса в моменте может приводить к аномальным отклонениям.

Однако, и такое часто бывает, отмечает он, наблюдаемая динамика является кульминацией. Правда предел, где остановится движение, сложно угадать. Как считает эксперт, игра в ослабление лиры уже сопряжена с высокими рисками.



Относительно лиры против рубля Михаил Зельцер указывает, что отечественная нацвалюта в последнее время на фоне сложного геополитического фона и проблем с бюджетом падает ко всем мировым валютам, но не против лиры. Масштабное падение турецкой валюты переносится и на её котировки на Мосбирже: пара TRY/RUB рухнула к минимумам декабря прошлого года, то есть рубль сильно укрепился против лиры.

И в районе 3,2 руб. за лиру, отмечает аналитик, проходит очередная сильная техническая поддержка, что может притормозить процесс ослабления лиры.

«На фоне летнего курортного сезона, возможно, сейчас интересный момент для конвертации, и, по идее, отдых в Турции должен быть значительно дешевле, если бы не факт повышения внутренних цен туроператоров страны, желающих покрыть свою турецкую инфляцию и девальвацию нацвалюты через поднятие ценников на отдых», — говорит он.

В целом же, полагают аналитики, для приезжающих в Турцию туристов, среди которых много россиян, падение лиры выгодно. Если еще в марте-апреле курс лиры был выше 4 рублей, то сейчас одну лиру россияне могут купить за 3,3 рубля, что делает путешествие по Турции и шопинг дешевле.