США предупредили Украину о величайшей угрозе от опасного российского оружия

США предупредили Украину о величайшей угрозе, которую для них несёт российский беспилотный летательный аппарат/барражирующий боеприпас «Ланцет».

Об этом, в частности, говорится в статье американского издания 19FortyFive. Как пишет автор публикации, обозреватель Питер Сучиу, такие дроны-камикадзе способны находить подходящие цели и наносить смертельно точные удары.

«Россия сейчас всё больше уделяет внимание использованию барражирующих боеприпасов, что является одной из величайших опасностей для ВСУ», – подчеркнул он.

Как объяснил журналист, БПЛА «Ланцет» является очень эффективным и экономичным оружием, которое используется как для разведки, так и для атаки.

«Несмотря на свой малый вес в 12 кг, "Ланцет" способен нести боевой заряд в 3 кг. Именно поэтому, данное вооружение всё чаще рассматривается как одна из величайших угроз для украинских войск», – резюмировал Сучиу.

Ранее «Эксперт» писал, что дроны-камикадзе самолётного типа «Привет-82» разработки петербургского КБ «Око» прошли испытания в зоне проведения специальной военной операции.