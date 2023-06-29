SSJ-New оснастят разработанными для MС-21 конвертерами озона и генераторами кислорода

Региональный самолет SSJ-New будет оборудован российскими озоновыми и кислородными системами, разработанными в Инжиниринговом химико-технологическом центре (ИХТЦ) на базе Томского госуниверситета (ТГУ).

Об этом рассказал в беседе с агентством «Интерфакс» проректор по научной и инновационной деятельности ТГУ Александр Ворожцов.

«Раньше конвертеры озона и генераторы кислорода для высотных самолетов закупались за рубежом. А теперь наш Инжиниринговый химико-технологический центр создал у себя эту технологию, она применяется на российском самолете MС-21 и SSJ-New», — сказал Ворожцов.

По его словам, оборудование уже поставляется серийно для «Ростеха».

Лайнер SSJ-New — импортозамещенная версия Superjet 100, рассчитанная на 98-103 пассажиров. Воздушное судно создается специалистами предприятий госкорпорации «Ростеха». Серийный выпуск самолетов в объеме 20 штук в год планируется наладить в 2024-м.

Как сообщил в ходе ПМЭФ-2023 генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь, сейчас идет завершающий этап подготовки первого полета SSJ-New, самолет полностью собран. Слюсарь отметил, что на машине уже установлены российские системы, однако двигатель ПД-8 еще проходит испытания на летающей лаборатории, поэтому полеты первого опытного образца будут производиться с французским двигателем. «Второй самолет, который у нас подключится к испытаниям уже осенью, будет с российскими двигателями. Нам необходимо обеспечить получение дополнения к сертификату типа в очень сжатые сроки», — заявил гендиректор корпорации.