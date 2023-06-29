ЦБ повысил курсы доллара и евро почти на полтора рубля

Банк России установил на 30 июня официальный курс доллара на уровне 87,0341 рубля, курс евро — на уровне 95,1052 рубля, юаня — 11,9894 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 29 июня, курс доллара повышен на 1,4 рубля (с 85,6192), евро — на 1,2 рубля (с 93,8644), юаня — на 19 копеек (с 11,7958).

Регулятор также повысил учетные цены на золото ― до 5 282,19 руб./грамм (с 5 258,04 рубля), на серебро ― до 62,86 руб./грамм (с 62,35), на платину ― до 2 546,27 руб./грамм (с 2 523,88), на палладий ― до 3 619,83 руб./грамм (с 3 614,92).

