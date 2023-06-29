Уральские ученые установили эффективность сырной диеты при борьбе со стрессовыми расстройствами

Рацион, включающий сыра твердых и зрелых сортов, помогает бороться с синдромом посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР).

Об рассказала декан факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Ольга Цейликман, передает ТАСС.

Ученые ЧелГУ совместно с исследователями из Уральского федерального университета и петербургским Институтом экспериментальной медицины впервые доказали и продемонстрировали эффективность такой диеты против ПТСР — тяжелого психического расстройства, которое развивается у людей после того, как они пережили опасное для жизни событие.

По словам декана, профилактика и лечение ПТСР сегодня является одной из наиболее актуальных задач как для медицины, так и для цивилизации в целом, при этом главным препятствием для ее решения является низкая эффективность современных лекарств.

«И впервые в России, а, может быть и в мире, наши ученые факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета в содружестве с исследователями из УрФУ и учеными из Института экспериментальной медицины продемонстрировали эффективность коррекции этого синдрома сырной диетой», — отметила Цейликман.

Она рассказала, что в ходе опытов, проведенных на лабораторных белых крысах, испытывающим ПТСР животным в течение двух недель добавляли в рацион сыр твердых и зрелых сортов; другая группа грызунов с ПТСР в этот период находилась на обычном рационе.

«Было однозначно установлено, что у крыс, содержащихся на обычном пищевом рационе, наблюдалась повышенная тревожность. При этом в тех отделах мозга, где формируется долговременная память, а именно в гиппокампе, на стрессе отчетливо снижались концентрации дофамина и серотонина. Употребление же сыра снизило проявление тревожности и повысило концентрацию дофамина. Кроме того, потребление сыра привело к повышению активности генов, отвечающих за продукцию нейротрофинов, то есть белковых факторов пластичности нейронов», — сообщила Цейликман.

Она пояснила, что у человека ПТСР может привести к поведенческим расстройствам, осложнениям для сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и иммунной систем. На данный момент во всем мире болезнь лечится методами психотерапии.