В Госдуме начали обсуждать переименование предмета ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины»

Комитет Госдумы по просвещению начал работу над поправкой в закон «Об образовании», которая предполагает переименование дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины».

Об этом рассказала глава комитета Ольга Казакова, передает ТАСС.

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«Этот вопрос сейчас находится на обсуждении. Мы прекрасно понимаем, что название хорошее, конкретно в названии указано "защита Родины", всем понятно, что имеется в виду. Но чтобы внести изменения, мы начинаем обсуждение в экспертном сообществе, мы предлагаем над содержанием поработать этого предмета. Если мы говорим, что изменения должны вступить с сентября 2024 года, мы абсолютно точно должны знать, что мы готовы согласиться не только с измененным названием, но и с усиленным содержанием», — заявила Казакова на заседании комитета.

По ее словам, к работе над поправками следует привлечь учителей ОБЖ, в первую очередь тех, кто прошел спецоперацию. «У нас есть те педагоги, которые вернулись опять к школьной доске, знают точно, о чем говорят», — пояснила депутат.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что к сентябрю будет принято решение о дополнении дисциплины ОБЖ принципами защиты общества, включая начальную военную подготовку, пишет агентство. Кравцов отметил, что предмет должен охватывать все вопросы, связанные с патриотическим воспитанием. По словам министра, соответствующие решения могут быть приняты к 1 сентября.