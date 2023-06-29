В Госдуме предложили ввести НДФЛ в 20% для лиц, чей доход превышает 2 млн руб. в месяц

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести НДФЛ в размере 20% для людей, чей доход составляет более 25 млн руб. в год.

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Свою инициативу Чернышов изложил в Telegram-канале. Он отметил, что больше года в РФ действует прогрессивная налоговая шкала, в соответствии с которой для лиц с доходами свыше 5 млн руб. в год ставка НДФЛ составляет 15% вместо 13% для граждан с доходами ниже этого показателя.

«Для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей — то есть больше 2 млн в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%», — считает Чернышов.

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По его мнению, дополнительные поступления в бюджет должны быть распределены на конкретные цели: два процента от новой налоговой ставки следует направлять тяжелобольным детям, еще три — на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов.

Чернышов пояснил, что новые ставки коснутся, в первую очередь, богатых жителей Москвы, одним из символов жизни которых являются «Патрики» — район Патриарших прудов, давно ставший темой интернет-мемов.

«Считаю справедливым, если "налог на Патрики" будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва. Инфраструктура, благоустройство, новые парки и детские площадки — все это должно финансироваться в том числе за счет налога на богатство», — написал вице-спикер Госдумы.

Парламентарий сообщил, что направил соответствующее предложение руководителю Федеральной налоговой службы России Даниилу Егорову.