В Кремле рассказали о постоянных украинских провокациях на Запорожской АЭС

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами рассказал о постоянной угрозе провокаций со стороны Украины.

По словам представителя Кремля, угроза провокаций со стороны киевского режима постоянная, инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала это в полный рост, передаёт РИА Новости.

Песков также напомнил, что недавно на ЗАЭС побывали представители МАГАТЭ.

«Вы знаете, что совсем недавно там побывали представители МАГАТЭ, – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. – Они там находятся, и они видят ситуацию, и они зафиксировали те усилия, которые предпринимаются нами для обеспечения безопасности и стабильного функционирования станции».

Собственно, это было признание МАГАТЭ, пояснил Песков.

«Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима... эта угроза постоянная, и вот эта инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС, она это продемонстрировала в полный рост», – резюмировал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как расценивают российские власти ситуацию с АЭС и внезапно объявленными Украиной учениями, и видят ли риски провокаций и диверсий со стороны Киева.

Как ранее писал «Эксперт», глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что прорыв Каховской ГЭС не повлияет на безопасность ЗАЭС, так как был просчитан «риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды».

Глава госкорпорации при этом заверил, что «и организационно, и технологически» персонал станции готов к такому развитию событий. Лихачев подчеркнул, что готовы запасные варианты водоснабжения станции, все необходимое оборудование имеется.

