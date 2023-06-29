Ветеран израильской разведки: у Путина осталось всего два варианта чистки российской элиты

У президента РФ Владимира Путина осталось всего два варианта чистки российской элиты.

Об этом в эфире YouTube-канала Вальдман-LINE заявил ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми.

По его мнению, в сложившейся ситуации, когда параллельно со всеми внутренними процессами Россия вынуждена отвечать на угрозы со стороны своих геополитических соперников, число доступных способов обновления правящего класса в стране существенным образом сократилось.

«Поэтому Путину придётся выбирать какой-то один из двух имеющихся сейчас основных вариантов, как заменить элиту», – считает он.

Первый вариант, отметил эксперт, подразумевает стремительную чистку государственного аппарата с большим количеством отставок, задержаний и арестов.

Как полагает Кедми, данный подход хорош тем, что он максимальный быстрый по времени, так как, чтобы схватить несколько сотен чиновников из ключевых управлений, министерств и ведомств много времени не потребуется.

«Да, после этого могут быть очень долгие разбирательства и выяснение степени ответственности за те или иные провалы в экономике и социальной сфере среди задержанных, но основная цель такого способа чистки элиты будет выполнена – класс управленцев ясно поймёт, что теперь придётся работать по-новому», – уверен экс-глава израильской спецслужбы «Натив».

Таким образом, считает он, чиновники сразу же осознают, что теперь действуют уже иные законы и резко ужесточаются требования к результатам их работы. По его мнению, после того варианта чистки все бюрократы поймут, что отныне каждый из них несёт свою персональную ответственность за каждое принятое им решение, а, самое главное – за конечный результат своей деятельности.

«Да, в этом случае вся система управления в России испытает небывалое потрясение и даже на время, возможно, начнёт сбоить, но постепенно всё придёт в норму, и элита станет работать уже на новых условиях и с понимаем того, что теперь просто постоять в стороне от осуществления нового курса президента не получится», – пояснил Кедми.

Есть, как считает, политолог, и второй вариант чистки элиты Путиным, который заключается в стремительном переезде всей властной системы на параллельный и заранее отстроенный президентом РФ «этаж».

«В этом случае, грубо говоря, вся прежняя либеральная структура власти останется нетронутой, но она просто будет отодвинута в сторону. А всё администрирование замкнётся на новый контур, где уже станет работать новый состав управленцев и к которому уже не будет доступа у либералов. Таким образом, Путин может просто заменить всю неэффективную элиту на новую буквально в одночасье. Вопрос только в том, достаточно ли у него в запасе людей, которые могли бы составить альтернативную систему власти взамен нынешней либеральной», – резюмировал ветеран израильской разведки.

Как писал «Эксперт», ранее Кедми заявил, что Путин готовит решение, которое вгонит российскую элиту в состояние ступора.