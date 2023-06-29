Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» призвал поддержать развитие молодых российских компаний

Глава государства призвал оказать поддержку развивающимся отечественным компаниям, «чтобы у нас были собственные торговые марки, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире». По словам российского лидера, такие компании могут постепенно начинать сотрудничать со странами СНГ, ШОС, БРИКС, и выходить на их рынки.

Владимир Путин отметил, что за пять месяцев этого года российские бизнесмены подали свыше 43 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков – это на 35 % больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Именно поэтому попросил АСИ на полях форума ежегодно проводить конкурс лучших новых отечественных брендов, приглашать к участию в нем именно малые и средние компании. Всего за два месяца было подано более 5 тыс. заявок от отечественных производителей одежды, продуктов питания, разработчиков высокотехнологичных стандартов», - заявил президент.

По словам главы государства, российским предпринимателям следует учиться, как более эффективно капитализировать свои компании и извлекать дополнительную прибыль. После ухода иностранных компаний и введения санкций у бизнесменов из России появилось множество новых возможностей, экспортных направлений, и они стали активно занимать освободившиеся на рынке ниши.

Президент заявил о необходимости предоставить российским компаниям различные инструменты поддержки, чтобы они продавали свои товары с большей эффективностью, а покупки вызывали у граждан положительные эмоции. «Это качество жизни наших людей. Нужно думать о том, чтобы товары становились более удобными, функциональными, с современным обликом и характеристиками. И потому важным ресурсом отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн. В конце мая говорили об этом на встрече с представителями креативных индустрий и обязательно подумаем, что здесь можно дополнительно сделать», - сказал Владимир Путин.

Возможности для продвижения российских брендов уже задействуют крупные торговые сети, интернет-площадки и СМИ – например, «Первый канал» запускает телепроект «Наше все», отметил президент. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо реализовать политику всемирного продвижения отечественных брендов на всех уровнях. Особое внимание этому вопросу должны уделить в регионах, где нужно использовать местные программы продвижения небольших предприятий. «Ведь именно в городах, населенных пунктах начинается путь локальных брендов к общероссийской известности, проектам федерального и, надеюсь, международного масштаба», - подчеркнул Владимир Путин.

«Успешных проектов, реализованных благодаря вашему форуму, гораздо больше, чем я могу упомянуть. Они уникальные, самобытные и доказывают свою эффективность в реальной жизни на земле. В этой связи хотел бы поблагодарить всех, кто помогает лучшим идеям набрать силу – АСИ, ВЭБ, Фонд Росконгресс и руководителей регионов, коллеги из министерств и ведомств. Рассчитываю, что механизмы отбора и осуществления гражданских проектов будут и дальше совершенствоваться, и авторы идей, которые мы сейчас послушаем, получат необходимую поддержку на всех уровнях», - добавил Владимир Путин.

«Каждый год мы видим прирост числа идей и проектов, которые подаются на крауд-платформу. Если в 2020 году у нас было 15 тыс. заявок, то в этом году – 23 тыс. У нас 400 тыс. участников крауд-платформы, которые предлагают свои идеи и проекты, а также оценивают, помогают «докручивать» идеи, которые предложены лидерами со всей страны. Нет ограничений по возрасту, представлены разные профессии – врачи, шахтеры, ученые. Мы рады, что люди верят в свою страну, готовы делиться идеями и проектами для решения самых непростых вопросов и задач, а самое главное – для развития нашей страны», - в свою очередь, сообщила глава АСИ Светлана Чупшева.

«Мы с АСИ уделяем внимание предпринимательской инициативе. Предпринимательство, которое поддерживаем вместе с АСИ — это ответственное предпринимательство. АСИ - уникальная площадка, инициативы здесь выдвигают от школьников до пенсионеров. У АСИ большая экспертная сеть в регионах, здесь нам помогают муниципалитеты и руководители регионов. Такой другой сетевой площадки нет», - добавил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Форум проходит при поддержке стратегического партнера ПАО «Россети», официального партнера ПАО «Промсвязьбанк», спонсора деловой программы Банк ВТБ (ПАО), партнера деловой программы ПАО Сбербанк, коммуникационного партнера Медиахолдинг Маер, спонсора по организации АО «Россельхозбанк» и партнера по организации РНКБ Банк (ПАО).