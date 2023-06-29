Владимир Ефимов: дом купца Виноградова арендовал инвестор по льготной программе

Власти Москвы передали инвестору дом купца Виноградова XIX века постройки, расположенный во 2-м Крутицком переулке, 14. Компания «Старина» стала победителем аукциона на право аренды здания по льготной ставке в 1 рубль за квадратный метр в год. Договор заключен на условиях реставрации объекта культурного наследия, сообщил 29 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам торгов с победителем – ООО "Старина" – на 49 лет заключен договор аренды земельного участка и расположенного на нем объекта культурного наследия "Деревянный дом купца Д.С. Виноградова" по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Теперь арендатору в течение 5 лет предстоит провести реставрационные работы, после чего он сможет перейти на льготную арендную ставку и использовать объект по своему усмотрению с учетом охранных обязательств», — сказал Владимир Ефимов.

Общая площадь здания составляет 533,8 кв м, оно расположено на участке площадью 0,1 га. «Арендная плата по итогам торгов – 12,1 миллиона рублей в год. После окончания работ инвестор сможет перейти на льготную ставку в размере 533,8 рубля в год – из расчета 1 рубль за квадратный метр», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, дом купца Дмитрия Виноградова является образцом деревянного зодчества, был построен в конце XIX века. До октябрьской революции он принадлежал владельцу чугонолитейного завода, купцу второй гильдии Дмитрию Виноградову. Позже, в советское время здесь располагались жилые квартиры и разные ведомства.

Как подчеркнули в правительстве Москвы, реставрация и восстановление памятника архитектуры должны быть проведены в соответствии с охранными обязательствами и сроками плана работ, утвержденными Мосгорнаследием. После того, как там подпишут акт приемки выполненных работ, инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды.