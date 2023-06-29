Владимир Ефимов: в 3,5 раза вырос объем производства резидентов ОЭЗ Москвы

Объем производства высокотехнологичной продукции резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам первого квартала 2023 года в денежном выражении вырос в 3,5 раза и достиг 17,3 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рост показателя связан со спросом на товары этих компаний, прежде всего, из медицинского кластера, сообщил 29 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В связи с повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за первые три месяца 2023 года нарастили выпуск высокотехнологичной продукции почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем произведенных товаров, работ и предоставленных услуг в первом квартале этого года составил 17,3 млрд рублей», – сказал Владимир Ефимов.

При этом, по его словам, выпуск продукции в сравнении с 2021 и 2020 годами вырос в 4,6 и почти 6 раз соответственно. «Компании – резиденты ОЭЗ активно инвестируют в свои производства, обновление оборудования и научные разработки, что позволяет наращивать мощности и увеличивать производство востребованной продукции», — отметил вице-мэр.

По официальным оценкам, в отраслевом разрезе больше всего товаров — на 9,2 млрд рублей — выпустили представители медицинского кластера. В том числе, это оборудование, расходные изделия и лекарственные препараты. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства вырос в 5,6 раза. Такая динамика обусловлена в том числе высоким спросом со стороны потребителя», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кроме того, по его словам, впечатляющие результаты продемонстрировали компании из кластера микроэлектроники и оптики. За первый квартал 2023 года объем их отгрузки в денежном выражении почти удвоился и составил 4,3 млрд рублей. Более 30 резидентов выпускали микросхемы, системы безопасности на основе искусственного интеллекта, чипы, полупроводниковые устройства цифровые метки, уточнил Овчинский.

В топ-3 также вошли производители программного обеспечения и коммуникационного оборудования. «Объем выпущенной ими продукции составил по итогам трех месяцев 2,7 млрд рублей. Спрос на российское программное обеспечение и другие ИТ-продукты вырос по сравнению с прошлым годом более чем в четыре раза», – добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Напомним, ОЭЗ Москвы занимает 6 территорий общей площадью более 260 га. На них производства открыли около 200 компаний, более 90 из которых имеют статус резидентов технополиса. Они получают ряд налоговых льгот и преференций.