Европа, отдавай газ

Сейчас все чаще можно услышать новый термин - газовое «неравенство». Речь идет о том, что богатые европейские страны перекупают сжиженный газ (СПГ) у бедных азиатских стран на юге континента и в Юго-Восточной Азии и вынуждают их опять жечь «грязный» уголь и еще больше загрязнять атмосферу планеты.

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«Естественно, Европе нужно получить как можно больше газа после потери российского трубопроводного газа,- цитирует asia.nikkei.com главу крупнейшей в мире нефтетрейдинговой компании Vitol Рассела Харди на открытии конференции Energy Asia 2023 в Куала-Лумпуре.- Аппетит Европы к СПГ лишил Азию ряда поставок газа, включая и все новые поставки из США. Азия будет в 2023 году стремиться покупать СПГ, но цена будет намного выше».

Спотовые цены на СПГ в Азии сейчас намного ниже рекордных 70 долларов за миллион британских термических единиц (2450 долларов за тысячу кубов) в августе 2022 г. В январе-марте 2023 г. цены главного газового хаба Japan/Korea Marker (JKM) колебались в районе 18 долларов за МБТЕ, т.е. обвалились почти в четыре раза. Последние недели они еще больше снизились, но тем не менее они все равно выше цен последних лет. К тому же, эксперты уверены в их дальнейшем росте, если зима в Европе будет холоднее прошлогодней.

По словам Харди, высокие цены давят на потребление СПГ в Азии, которое по прогнозам должно в этом году вырасти до 260 млн тонн с прошлогодних 252 млн тонн. Однако несмотря на этот рост оно все равно останется ниже 272 млн тонн (2021). Он считает это проявлением газового «неравенства».

Президент Petronas, малазийской нефтегазовой компании Petrona Тенгку Мухаммад Тауфик боится, что долгосрочные поставки газа для Азии скорее всего снизятся.

Выступающие на конференции много говорят о том, что энергетический кризис больнее всех, по крайней мере, пока, ударил не по Европе и не по России, а по бедным азиатским странам.

Европейцы весной хвалились тем, что зимой не было отключений энергии и газа, но они ошибаются: отключения были, но только не в Европе, а на бедных азиатских рынках, напоминает Майкл Стоппард, начальник отдела газовой стратегии в S&P Global.- Особенно много их было на юге Азии, куда сжиженный газ просто не доходил, потому что его везли в Европу, где за него можно было выручить намного больше денег. Речь идет о таких странах, как Бангладеш, Вьетнам и Таиланд. Эти страны, подчеркнул в Куала-Лумпуре глава Total Патрик Пуянне, из-за Европы вынуждены сейчас возвращаться к углю, от которого они с таким трудом начали отказываться в последние годы.

«Надеюсь, что предстоящая зима в Европе опять будет теплой,- заявил Патрик Пуянне,- потому что если она будет холодной, Азия потеряет (из-за Европы) очень много энергии».

Как подчеркнул глава американской газовой компании Tellurian Октавио Симойнс, Пакистан, Шри Ланка, Индонезия и даже Япония с Южной Кореей сжигают сейчас намного больше угля, чем было перед энергетическим кризисом. Пакистану из-за высоких цен пришлось отказаться от долгосрочной программы развития добычи природного газа и увеличить добычу угля.

Президент Petronas, малазийской нефтегазовой компании Petrona Тенгку Мухаммад Тауфик боится, что долгосрочные поставки газа для Азии скорее всего снизятся.