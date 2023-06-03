«Ахмат» ведет ожесточенные бои: Минобороны оценило ситуацию на Донецком направлении

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96 районах проведения спецоперации. Под Харьковом был ликвидирован полевой лагерь украинского нацформирования, в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ. Российские средства ПВО перехватили 16 украинских беспилотников, две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ. Наиболее ожесточенные бои велись в центральной части Марьинки и в районе Авдеевки Донецкого направления, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки ДНР. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа ДНР. В ходе боев на данном направлении в течение суток уничтожено более 220-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Отрадное ДНР уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Купянском направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, две боевые машины РСЗО «Град» и пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 85-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ и пресечены действия одной группы диверсантов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял до 145-ти военнослужащих, один танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, польскую самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артустановку «Гвоздика». На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 45-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артустановка «Акация». Кроме того, в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады теробороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4452 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9361 танк и других боевых бронированных машин, 1110 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4984 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10624 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

