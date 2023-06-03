Депутат призвал урегулировать вопрос продажи «клетушек» под видом квартир

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать под видом квартир «клетушки» и «кладовки» площадью по пять квадратных метров. Они не отвечают требованиям и даже не укладываются в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях, рассказал он РИА Новости.

Статья по теме: «В человейниках не размножаются»: Делягин оценил перспективы деторождения в РФ

«В рекламных объявлениях о продаже представлены десятки вариантов квартир площадью менее 10 квадратных метров. Тем не менее, микроквартиры спокойно продаются в новых жилых комплексах, панельках и исторических домах. И если говорить о новостройках, то такие "клетушки", предусмотренные проектной документацией, точно нельзя назвать жильем изначально, ведь важно понимать, что квартиры-капсулы по четыре-пять "квадратов" не укладываются даже в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях, равный шести квадратным метрам площади на человека», — сообщил Гаврилов.

Он напомнил, что норма предоставления жилплощади на одного человека в России составляет 33 квадратных метра, для двоих — 42 «квадрата», семье из трех человек и более положены по 18 «квадратов» на каждого. Власти регионов и муниципалитетов могут устанавливать свои нормы, но они должны быть не меньше федеральных, отметил депутат.

«Когда продаются "кладовки", которые не отвечают требованиям, чтобы называться жильем, то в них нельзя зарегистрироваться, ведь в соответствии с законодательством в нежилых помещениях регистрация запрещена. Поэтому необходимо урегулировать данный вопрос, создать баланс. Интерес бизнеса, который готов массово продавать "кладовки" за миллионы, чтобы их потом кто-то сдавал, понятен, но важно, чтобы при этом не ущемлялись жилищные права наших граждан, для которых необходимая жилплощадь от 18 квадратных метров на человека», — добавил он.

