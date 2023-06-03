Индонезия предложила мирный план по Украине, который уже доказал свою эффективность

Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. На конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре он предложил создать демилитаризованную зону и ввести туда миротворцев ООН. По словам министра, эти меры уже продемонстрировали свою эффективность в ходе корейского конфликта. Трансляция велась на сайте конференции.

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«Индонезия готова предоставить подразделения для участия в потенциальной миротворческой операции ООН», — сообщил Субианто.

План главы Минобороны Индонезии состоит из нескольких пунктов. В первом пункте содержится призыв к немедленному прекращению огня обеими сторонами. Во втором — отход каждой стороны на 15 км от своих текущих позиций для «создания новой демилитаризованной зоны». Там, по словам главы Минобороны, необходимо оперативно разместить международные миротворческие силы.

Субианто подчеркнул, что перечисленные меры уже «продемонстрировали свою эффективность в ходе истории», приведя в пример ситуацию на Корейском полуострове.

«Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном решении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем хоть какой-то мир, что намного лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей… И давайте не будем здесь возлагать вину на какую-либо из сторон: всегда есть две версии конфликта. И каждая из сторон уверена в своей правоте», — добавил он.