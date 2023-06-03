Модель для любого региона: Собянин рассказал о развитии сервиса «По пути»

Уникальный сервис пассажирских перевозок по требованию «По пути» был запущен в 2021 году и им воспользовались уже более миллиона человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Заказать микроавтобус можно в мобильном приложении и за 56 рублей доехать до места назначения в границах зон работы сервиса. Мэр столицы уверен, что такая модель перевозок подойдет для любого региона.

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«Сейчас в сервисе больше 300 остановок. Среднее время ожидания транспорта — 17 минут, в пути — 20 минут. Все автобусы комфортные: с телевизором, USB-зарядками, климат-контролем, столиками и лампочками для чтения. Заказать их можно в приложении "Московский транспорт". Это практически такси, только за 56 рублей», — написал Собянин.

Сервис был запущен осенью 2021 года, чтобы жители Троицкого и Новомосковского административных округов могли заказывать автобус на ближайшую остановку в радиусе 800 метров. Сейчас им могут воспользоваться жители в поселениях Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском, Рязановском и инновационном центре «Сколково». Большая часть остановок, доступных в сервисе, приходится по-прежнему на ТиНАО. Кроме того, микроавтобусы часто заказывают пассажиры, чтобы сделать пересадку между станциями Щербинка и Силикатная МЦД и станцией метро «Бунинская аллея». Ежедневно этим сервисом пользуются около 2,3 тыс. пассажиров.

«"По пути" не имеет аналогов в России. Мы вложили в проект много усилий, перевели на российское программное обеспечение и создали универсальную модель для применения в любом регионе», — отметил Собянин.