«Надежды на триумфальный возврат нет»: Медведев предупредил «отъехавших» релокантов

Любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник, и отъехавшие «туда» представители «честной элиты», которые «предаются сладким грезам о том, как хорошо наша страна заживет после падения режима», могут не надеяться на возврат в «небинарное европейское лоно», написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Конечно, ни Бунина, ни Бердяева, ни Ильина, ни Шаляпина среди них нет и в помине. Так себе. Середнячки. Но одно могу сказать точно: возврата к "светлому" европейскому прошлому для них не будет. И не только потому, что нас там не любят и не ждут. Доморощенные аналитики "из бывших", которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины. Россия сегодня – совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что лидеры, партии и правительства приходят и уходят, а «память и скрепленные кровью ценности остаются очень надолго». И мечтать о возврате в дружную европейскую семью, по его мнению, «могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан». Зампред Совбеза РФ предложил представить невообразимую ситуацию, если бы СССР распался в конце 1940-х годов и «демократически избранное» руководство России объявило бы о том, что «война с немцами была неправедная, а гитлеровский режим безвинно пострадал и нужно срочно замириться с ним». Медведев считает, что и так понятно, что тогда «произошло бы с такими уродами». Сегодняшняя ситуация, по его мнению, очень похожа.

«Поэтому любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме как изменник. Как человек, предавший память наших граждан, которые сложили голову в этой войне. Так что надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или, под бокал красного, тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу», — резюмировал он.

