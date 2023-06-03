Нацбанк Украины обязал банки отчитываться о всех операциях по карточкам населения

Национальный банк Украины (НБУ) обязал все кредитные организации страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их суммы. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на внутренний документ регулятора.

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«С этого понедельника, 5 июня, НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы. Теперь каждый понедельник до 16:00 каждый банк должен подавать свой соответствующий отчет НБУ», — говорится в публикации.

Согласно документу, банки обязаны передавать данные о трех видах карточных операций: переводе денег между физлицами, пополнении и снятии наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах и оплатах через интернет. При этом по интернет-оплатам требуется сообщать не только информацию о плательщике, но и о получателе. Это требование касается карт выпущенных как украинскими, так и зарубежными банками.

Цель собора этих данных регулятор не указывает, однако издание предполагает, что делается это с целью финансового мониторинга, поскольку документ подписан главой департамента финансового мониторинга НБУ Анной Липской.

