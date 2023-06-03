Названа страна Восточной Европы с самыми пророссийскими настроениями

В ходе международного исследования словацкого аналитического центра Globsec выяснилось, что из всех стран Восточной Европы пророссийские и антизападные настроения больше всего распространены в Словакии, сообщает чешское издание Parlamentní listy.

Статья по теме: Финны прощаются с нейтралитетом

«Так, например, всего 40% словаков уверены, что в конфликте на Украине виновата Россия, 34% убеждены, что виноват Запад, а 17% полагают, что вина лежит на Украине. Согласно опросу, словаки также меньше других поддерживают свое членство в НАТО, и только половина жителей Словакии убеждена, что Россия представляет угрозу для их безопасности», — говорится в публикации.

Проведенное исследование показало, что 71% чехов уверены, что в происходящем на Украине конфликте виновата Россия. Больше всех россиян в этой ситуации винят поляки (85%), литовцы (79%) и латыши (74%). А меньше всех обвиняют Россию, помимо словаков, болгары (44%) и венгры (54%).

При этом население Венгрии более всего поддерживает украинских беженцев (90%). Им сочувствуют и стремятся помогать также в Латвии (83%), Польше (81%), Литве (79%) и Чехии (74%). Словакия же относится к странам, где украинцам сочувствуют меньше, 69% опрошенных считают, что беженцам власти помогают в ущерб собственным гражданам. Еще более скептически в этом смысле настроены болгары — 71% респондентов выразили недовольство помощью украинским беженцам.

