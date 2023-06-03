Неестественный интеллект: Nasdaq поддался стадному инстинкту

Величайший инвестор Уоррен Баффет как-то заметил: «Группа леммингов выглядит как скопление индивидуалистов по сравнению с Уолл-стрит, когда по ней носится какая-нибудь идея». С тех пор прошло уже больше 30 лет, но в этом смысле ничего не меняется веками.

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Очередной приступ коллективизма (если не сказать стадного чувства) связан с идеей о том, что искусственный интеллект (ИИ) изменит мир – причем, прямо на глазах изумленной публики. Предполагается, что прибыли компаний, как-то связанных с чем-то похожим на ChatGPT, а также поставляющих чипы или что-то еще для ИИ, резко вырастут уже в этом году. Про более отдаленное будущее и говорить нечего.

В том, что это не меньший прорыв, чем компьютер, автомобиль, а может быть даже колесо или каменный топор, особых сомнений нет. Те, правда, серьезно меняли мир за десятилетия, а то и за тысячелетия. Но зимой некоторых осенило, что именно сейчас придет «технологическая сингулярность» – и все пойдет быстро, как никогда.

Так много, как в мае, тогда об ИИ не говорили, но покупки соответствующих акций некоторыми фондами и крупными спекулянтами уже наблюдались. К ним, видя рост, присоединялась и более широкая публика.

Скупали акции с высокой капитализацией, и это привело к странному результату: индекс широкого рынка рос, Nasdaq взлетал, а для подавляющей части акций рынок был медвежьим. И хотя S&P 500 подскочил с начала года на 10%, те, кто не вкладывал в технологические или хотя бы индексные фонды, остались в нуле или в минусе. Да еще и с индексом надо было угадать – например, Dow Jones Industrial Average, который взвешен не по капитализации, а по цене, не вырос. Зато на 7 крупнейших технологических компаний пришлось 90% прироста S&P 500.

Особенно неприятно было инвесторам в фонды стоимости, в которые эта, по выражению Bank of America, «великолепная семерка» попасть просто не могла. Даже известная рисковыми инвестициями в технологический сектор Кэти Вуд из Ark Invest, не решившись удерживать акции Nvidia, продала их до начала самого бурного роста, считая переоцененными.

И вот, на фоне нарастания хайпа вокруг ИИ, публика решила, что идея стоимостного инвестирования умерла, и настало время стать инвесторами в рост. Для отдельного управляющего активами такая смена инвестиционной религии – редкость. Но толпа вполне готова верить в то, что принято считать хорошей идеей в этом году. Прав был мудрый Баффет.

По данным Bloomberg, только из стоимостных ETF с 23 марта по 23 мая ушло $15,49 млрд. А после того, как в мае Nasdaq взлетел на прогнозах прибыли Nvidia, начался отток и из дивидендных фондов.

Но публика порой приходит в восторг от рыночных перспектив тогда, когда игра уже почти закончена. Не исключено, что сейчас именно такой случай.

Согласно BofA Global Research, на неделе, завершившейся 31 мая, фонды акций технологических компаний показали самый большой еженедельный приток за всю историю наблюдений – $8,5 млрд. Но дело в том, что крупные инвесторы уже урезают позиции. Так, директор по инвестициям Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамин Мелман сообщил Bloomberg о серьезном сокращении веса акций Nvidia в портфеле.

«Мы все меньше и меньше уверены в них, поскольку их оценки слишком уж высоки», – заметил он.

Это неудивительно. При текущем P/E, равном 204,38, и форвардном, составляющем 51,72, тому, кто удерживает Nvidia в портфеле, нужна немалая сила духа и вера в ИИ. Стратег Citigroup Крис Монтегю вчера отмечал, что риски в Nasdaq 100 отчетливо смещены в сторону фиксации прибыли. А Майкл Хартнетт из Bank of America просто говорил о пузыре в «великолепной семерке».

Но глядя на индексы можно подумать, что с ралли все в порядке. Nasdaq Composite впервые с января 2020 года закрыл в плюс шесть недель подряд, прибавив на последней 2,04%. И все же лидеры роста выдыхаются. Теперь он происходит за счет широкого круга акций на фоне ожиданий паузы в подъеме ставки и отмены угрозы дефолта США.

Dow Jones Industrial Average вырос за неделю на 2,02%, выйдя в плюс с начала года. S&P 500 прибавил 1,82%, а Nasdaq 100, в котором вес технологических гигантов особенно велик – только 1,74%. Главный же бенефициар бума – индекс Philadelphia Semiconductor, взлетевший в этом году на 38,3%, – потерял 1,25%, а от максимума вторника – 3,9%.

Акции Nvidia, выросшие с начала года на 169,1%, прибавили за неделю 0,97%, но от недавнего пика упали на 6,23%. И вчера рынок они за собой уже явно не вели, как и вся «великолепная семерка», выступившая в пятницу хуже индекса Dow.

«Никто толком так и не смог объяснить, как они собираются сделать на этом деньги, – говорил вчера Reuters директор по инвестициям Landsberg Bennett Private Wealth Management Майкл Ландсберг. – Когда такая компания, как Nvidia, так сильно дорожает за столь короткий промежуток времени, в этом нет никакого рационального смысла.»

