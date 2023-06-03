Овчинский: в Москве запустили проект для дизайнеров в промышленности

Мастер-классы, воркшопы, лекции и другие мероприятия будут проходить в столице до ноября 2023 года в рамках проекта «Промышленный дизайн в Москве». Также жюри определит победителей премии «Лучший промышленный дизайн России». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Промышленный дизайн – ключевой инструмент для развития производственного сектора, подчеркнул Овчинский. Проект направлен на стимулирование развития промышленного дизайна в российских компаниях. В мероприятиях смогут участвовать студенты профильных колледжей и вузов Москвы, представители предприятий и известные спикеры в этой области.

Первые воркшопы по промышленному дизайну в легкой промышленности и космецевтике уже прошли в мае. Также состоялась выставка о промдизайне, которую посетили порядка 100 человек.

Участники проекта посетят цикл лекций и мастер-классов в Центре художественного производства «Своды», где подробно рассмотрят основные понятия и принципы промдизайна. Руководители предприятий смогут обсудить актуальные вопросы развития промышленного дизайна на производстве на воркшопах. Помимо этого, пройдет выставках об успешных кейсах в этой категории дизайна и конференция «Тенденции развития промышленного дизайна в России». Премию «Лучший промышленный дизайн России» вручат семи проектам среди всех промышленных предприятий страны, подавших заявку на конкурс дизайн-проектов, их определят с 22 по 31 августа. Проект полностью завершится в ноябре этого года.