Президент Эритреи прокатился в московском метро

Президент Эритреи Исайяс Афеворки в ходе официального визита в Россию посетил московское метро. Члены делегации из восточноафриканской страны осмотрели станции «Площадь Революции» и «Арбатская», а также проехали по Арбатско-Покровской линии, высоко оценив уровень развития и технологичность столичной подземки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.

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«Президент Эритреи Исайяс Афеворки побывал в московском метро. Сотрудники метрополитена провели экскурсию для иностранной делегации: показали станции "Площадь Революции" и "Арбатская", а еще проехали по Арбатско-Покровской линии», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что иностранные гости высоко оценили современные поезда, турникеты, развитую систему пассажирских сервисов, а также короткие интервалы между поездами, точность соблюдения расписания и красоту станций.

Первый и бессменный (с 1993 года) лидер Эритреи встретился 31 мая с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны уделили особое внимание «развитию торгово-экономических связей», сообщили в пресс-службе Кремля.

