Финансовые рынки Госдолг США

Рейтинг США по-прежнему рискует упасть и обвалить все вокруг

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
3 июня 2023, 00:42

Fitch Ratings вчера сообщило, что подъем потолка госдолга, позволивший США избежать дефолта, может не спасти их от снижения рейтинга. Это ударит по рынкам даже сильнее, чем первый такой пересмотр от Standard & Poor's в 2011 году

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Как известно, сделка по подъему потолка долга, заключенная в последний момент, отменила первый в истории США дефолт, которого можно было ждать в понедельник. Но далеко не все проблемы, связанные с этой мыльной оперой, остались позади.

«Несмотря на то, что разрешение тупиковой ситуации с лимитом госдолга США позволяет правительству выполнять свои обязательства, Fitch Ratings сохраняет рейтинг страны в списке на пересмотр с возможностью понижения», – сообщило вчера это рейтинговое агентство.

В сообщении отмечено, что агентство принимает при этом во внимание все последствия конфронтации вокруг подъема потолка госдолга, а также среднесрочные фискальные и долговые перспективы. Само заключение соглашения между республиканцами и демократами, с точки зрения Fitch, факт позитивный. Но вот об устроенном ими театре с заключением сделки в последнюю минуту такого не скажешь.

15 лет агентство наблюдает за неуклонным ухудшением качества управления, усилением политической поляризации и пристрастности. Об этом, на взгляд Fitch, свидетельствуют и выборы 2020 года, и постоянное балансирование на грани долгового лимита, и неспособность решить финансовые проблемы, связанные с ростом расходов, бюджетного дефицита и долговой нагрузки.

«Fitch считает, что рейтинг США поддерживается их неординарными сильными сторонами, включающими размер экономики, высокий ВВП на душу населения и динамичную деловую среду. Доллар США является основной мировой резервной валютой, что дает правительству беспрецедентную финансовую гибкость. Некоторые из этих сильных сторон со временем могут быть подорваны недостатками в управлении», – отметило агентство, пообещав определиться с рейтингом в III квартале.

И риск его снижения вовсе не нулевой. В 2011 году Standard & Poor's лишило США рейтинга AAA через несколько дней после того, как дефолт был также предотвращен в последние минуты. S&P тогда тоже сослалось на усиление политической поляризации и недостаточные шаги для корректировки финансового положения страны.

В тот раз понижение рейтинга, наложившись на европейский долговой кризис, привело к немалым потрясениям на рынках. Но сейчас удар может оказаться еще более серьезным. Долги США находятся в основании пирамиды мировых финансов. И одно из их важных качеств – рейтинг высшего уровня. Сейчас Fitch, Moody’s и S&P присваивают им рейтинги AAA, AAA и AA+ соответственно. Высших из них уже только два. И если снизится еще один, это может привести цепной реакции.

В инвестиционных декларациях разного рода фондов от менеджеров порой требуется, чтобы у бумаг было не менее двух высших рейтингов от ведущих агентств. Бывает, используется некое среднее, но в любом случае изменение окажется более серьезным, чем в 2011 году.
При этом в майском отчете Moody's Analytics отмечалось, что понижение рейтинга казначейских обязательств США приведет к каскаду кредитных последствий и понижению многих других рейтингов. И это будет происходить на фоне снижения рыночной ликвидности из-за триллионных заимствований, к которым сейчас намерен приступить Минфин США.

Все это может привести к неконтролируемому сбросу бумаг – и не обязательно казначейских. При обвале 2011 года они, кстати, росли – инвесторы по привычке искали в них защиту.
 