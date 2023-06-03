Рейтинг США по-прежнему рискует упасть и обвалить все вокруг

Как известно, сделка по подъему потолка долга, заключенная в последний момент, отменила первый в истории США дефолт, которого можно было ждать в понедельник. Но далеко не все проблемы, связанные с этой мыльной оперой, остались позади.

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«Несмотря на то, что разрешение тупиковой ситуации с лимитом госдолга США позволяет правительству выполнять свои обязательства, Fitch Ratings сохраняет рейтинг страны в списке на пересмотр с возможностью понижения», – сообщило вчера это рейтинговое агентство.

В сообщении отмечено, что агентство принимает при этом во внимание все последствия конфронтации вокруг подъема потолка госдолга, а также среднесрочные фискальные и долговые перспективы. Само заключение соглашения между республиканцами и демократами, с точки зрения Fitch, факт позитивный. Но вот об устроенном ими театре с заключением сделки в последнюю минуту такого не скажешь.

15 лет агентство наблюдает за неуклонным ухудшением качества управления, усилением политической поляризации и пристрастности. Об этом, на взгляд Fitch, свидетельствуют и выборы 2020 года, и постоянное балансирование на грани долгового лимита, и неспособность решить финансовые проблемы, связанные с ростом расходов, бюджетного дефицита и долговой нагрузки.

«Fitch считает, что рейтинг США поддерживается их неординарными сильными сторонами, включающими размер экономики, высокий ВВП на душу населения и динамичную деловую среду. Доллар США является основной мировой резервной валютой, что дает правительству беспрецедентную финансовую гибкость. Некоторые из этих сильных сторон со временем могут быть подорваны недостатками в управлении», – отметило агентство, пообещав определиться с рейтингом в III квартале.

И риск его снижения вовсе не нулевой. В 2011 году Standard & Poor's лишило США рейтинга AAA через несколько дней после того, как дефолт был также предотвращен в последние минуты. S&P тогда тоже сослалось на усиление политической поляризации и недостаточные шаги для корректировки финансового положения страны.

В тот раз понижение рейтинга, наложившись на европейский долговой кризис, привело к немалым потрясениям на рынках. Но сейчас удар может оказаться еще более серьезным. Долги США находятся в основании пирамиды мировых финансов. И одно из их важных качеств – рейтинг высшего уровня. Сейчас Fitch, Moody’s и S&P присваивают им рейтинги AAA, AAA и AA+ соответственно. Высших из них уже только два. И если снизится еще один, это может привести цепной реакции.

В инвестиционных декларациях разного рода фондов от менеджеров порой требуется, чтобы у бумаг было не менее двух высших рейтингов от ведущих агентств. Бывает, используется некое среднее, но в любом случае изменение окажется более серьезным, чем в 2011 году.

При этом в майском отчете Moody's Analytics отмечалось, что понижение рейтинга казначейских обязательств США приведет к каскаду кредитных последствий и понижению многих других рейтингов. И это будет происходить на фоне снижения рыночной ликвидности из-за триллионных заимствований, к которым сейчас намерен приступить Минфин США.

Все это может привести к неконтролируемому сбросу бумаг – и не обязательно казначейских. При обвале 2011 года они, кстати, росли – инвесторы по привычке искали в них защиту.

