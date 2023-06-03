Синоптики спрогнозировали заморозки в Подмосковье

В условиях относительно малооблачной погоды прошедшей ночью столбики термометров опустились ниже нулевой отметки в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях. Ночь на воскресенье ожидается тоже холодной, заморозки ожидаются, в том числе, и на территории Московской области, сообщили в центре погоды «Фобос».

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Минувшей ночью самой холодной точкой на северо-западе и в центре Европейской России оказался карельский город Олонец (−4,2°). В некоторых районах Ленинградской области температура воздуха опустилась ниже −3°, около этого значения колебались столбики термометров также в Псковской и Новгородской областях, в Тверской области было −1°.

«Предстоящая ночь будет заключительной в череде очень холодных. По нашим прогнозам, заморозки ожидаются на территории некоторых районов Ленинградской, Псковской, Тверской, Новгородской, Смоленской и Калужской областей. На территории Московской области ожидается понижение температуры воздуха до +1°, что делает возможным формирование заморозков на почве», — сообщили в центре погоды.