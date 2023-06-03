В России появится еще один порт для захода иностранных судов

Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, станет международным и откроется для захода иностранных судов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

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«Принятое решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Грузооборот может составить порядка 30 млн тонн в год», — пояснили в правительстве.

Кроме того, реализация проекта будет способствовать созданию новых перевалочных мощностей, появлению новых рабочих мест, развитию не только самого порта, но и Северного морского пути.

По данным пресс-службы правительства Якутии, морской порт Тикси ежегодно перерабатывает порядка 15-30 тыс. тонн грузов. Его модернизацию планируется провести сразу по трем направлениям: реконструировать существующий порт, создать новый глубоководный терминал в Найбе и построить пассажирский терминал в районе Неелово для выполнения социально значимых перевозок и развития круизного туризма.

