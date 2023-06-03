В России создали уникальное приложение для выявления ботов

Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали уникальное мобильное приложение, которое выявляет не только групповых, но и одиночных ботов с погрешностью не выше 5%, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Разработчики считают, что приложение могут использовать компании, работающие с нейросетями в коммерческих целях, чтобы противостоять вредоносным воздействиям.

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«В основе нашей разработки лежит нейросеть, учитывающая более тысячи метрик, которые отличают ботов от живых людей. Причем эти метрики связаны не столько с текущей активностью, которую боты научились хорошо имитировать, сколько с тем, как они развиваются во времени», — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин.

На первоначальном этапе в 2021 году ученые занимались выявлением групповых ботов, но затем обратили внимание на одиночных. Несмотря на то, что задача значительно усложнилась, точность работы системы находится на высоком уровне и ошибки случаются лишь в 5% случаев, добавил Чечулин.

Для анализа потенциального бота ученые используют «возраст» аккаунта, описание профиля, оригинальность фото и видео контента. Приложение разработано и отработано на социальной сети ВКонтакте, но в перспективе оно может стать «основой для перехода от простого обнаружения кибератаки с помощью ботов к более глубокому анализу атакующего и его возможностей», добавил Чечулин.

