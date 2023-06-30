Акции США: победитель забирает все

Ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта поразило и одновременно оставило не у дел многих инвесторов. Индекс S&P 500 с начала года вырос на 14,51%. Технологический Nasdaq Composite взлетел на 29,86%, а Nasdaq 100, объединяющий крупнейшие компании с одноименной биржи – и вовсе на 36,57%.

Но при этом старейший индекс Dow Jones Industrial Average вырос лишь на 2,94%. Немало портфелей и вовсе упало.

Дело в том, что подавляющая часть прироста индексов, взвешенных по капитализации, объяснялась подъемом всего семи акций. Но это были бумаги самых дорогих технологических компаний США – и чем выше был их вес в индексе или портфеле, тем стремительнее те росли.

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У пяти из этой семерки – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Nvidia – капитализация превышает триллион долларов. И у первой из них – самой дорогой в мире компании – она вчера выросла еще на 0,18%. На закрытие торгов Apple стоила $2,982 трлн.

Глядя на это, многие говорят о беспрецедентности и неустойчивости такого узкого ралли. Последнее звучит обосновано – большие бычьи рынки чаще поднимают все, а не только самые дорогие лодки. Другое дело, что круг растущих акций в последнее время расширился. Но о беспрецедентности точно можно спорить.

Даже в краткосрочной перспективе нечто схожее порой случалось, а в долгосрочной – фондовый рынок в США вообще действует только так. Здесь работает принцип: победитель получает все.

Это трудно осознать. Сейчас едва ли не первое, что узнают люди, приходя на рынок – это то, что акции в долгосрочной перспективе растут, а фондовые индексы превосходят большинство управляющих.

В целом так и есть. Согласно Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023, например, реальная (с поправкой на инфляцию) доходность акций США за 1900-2022 год составила 6,4% годовых. Но возникающая при этом в голове картина долгосрочного роста большинства акций к реальности отношения не имеет.

Выигрыш индекса широкого рынка относительно многих активно управляемых портфелей связан с тем, что у него ниже шанс упустить редкого чемпиона, который перевесит все неудачи. Трудно поверить в то, насколько редки эти суперзвезды, и какая большая часть прироста стоимости приходится на их долю.

Тем не менее говорить об исключительности ралли этого года все же можно – уже только потому что в нем участвует Apple. Согласно недавней работе профессора Arizona State University Хендрика Бессембиндера «Shareholder Wealth Enhancement, 1926 to 2022», в обозначенный период эта компания создала $2,7 трлн богатства. Это 4,86% от всего чистого дохода инвесторов в акции США (дивиденды, выкупы, прирост котировок и прочее) за без малого век.

Apple – первая по этому показателю, хотя ее акции и торгуются только с 1981 года. А Тор 3, в который входят еще Microsoft и Exxon Mobile, дал 10,87% от роста благосостояния акционеров с 1926-го по 2022 год.

И это при том что автор исследовал все акции, данные о которых технически доступны – 28114 компаний. Но большинство из них (58,62%) не то что принесли меньше лидеров, а вовсе унесли деньги.

При этом доход от всего 50 компаний объясняет 43,13% чистого прироста богатства почти за столетие. А все $55,1 трлн, полученные от американских акций с 1926 года, принесли лишь 966 фирм. Это 3,4% от общего числа участников соревнования.

Более того неравенство только растет. Число компаний, доход от которых соответствовал 10% от общего с 1926 года, сократилось с 5 в 2016 году до 4 в 2019-м и, как уже говорилось, всего до 3 в 2022-м.

«Я не могу сказать вам, какие фирмы станут крупными победителями в течение следующих 30 лет, но я совершенно уверен в том, что лишь несколько компаний будут доминировать на рынке, – говорил в интервью Bloomberg Хендрик Бессембиндер. – <…> Это фирмы, которые смогут заработать на искусственном интеллекте? Это кажется правдоподобным, но больше этого я сказать не смогу».