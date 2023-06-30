Авиакомпании РФ в январе-мае нарастили перевозки пассажиров в Китай в 10 раз год к году

Российские авиакомпании увеличили перевозки в КНР в 10 раз в первые пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, до 78,8 тыс. пассажиров.

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Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

«Это связано со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений, а также увеличением количества рейсов между Россией и Китаем», — поясняют в министерстве.

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С российской стороны регулярные пассажирские рейсы в Китай в летнем расписании выполняют «ИрАэро», «Аэрофлот», «Аврора», S7 и «Якутия», уточняет ведомство. Рейсы производятся по 13 маршрутам с общей частотой 32 перелета в неделю. В частности, есть возможность вылететь из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу; из Владивостока и Хабаровска можно отправиться в Пекин и Харбин, из Новосибирска — в Пекин и Урумчи. Кроме того, выполняются рейсы Южно-Сахалинск — Харбин, Якутск — Харбин и Иркутск — Пекин.

Регулярные рейсы с из Китая в РФ выполняют семь перевозчиков по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Полеты производятся из Пекина в Москву и Санкт-Петербург, из Чэнду в Москву и Санкт-Петербург, из Циндао в Москву, из Шанхая в Москву и Санкт-Петербург, а также из Гуанчжоу, Сианя и Чунцина в Москву.

«Министерство транспорта Российской Федерации продолжает консультации на различном уровне с авиационными властями Китайской Народной Республики с целью дальнейшего расширения авиасообщения между нашими странами», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что развитие прямого авиасообщения с дружественными странами напрямую влияет на реализацию туристического потенциала России и расширение деловых контактов; проводимая Минтрансом работа направлена в том числе на развитие въездного туризма, о котором говорилось на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам развития туризма, которое состоялось 28 июня в Дербенте.