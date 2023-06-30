Авиасалон МАКС-2023 перенесли на следующий год

Международный авиационно-космический салон (МАКС) 2023 перенесен на 2024 год, салон также будет проведен в 2025 году. Ранее предполагалось, что в этом году МАКС пройдет с 25 по 30 июля.

Об этом сообщается на сайте МАКСа.

«Вместо 2023 года проведение международного авиационно-космического салона запланировано на 2024 год, также МАКС состоится в 2025 году. Место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остается неизменным — город Жуковский Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «АО "Авиасалон"» в рамках подготовки к проведению авиационно-космических салонов продолжает работу с действующими и перспективными участниками и экспонентами МАКС, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны.

О том, что МАКС-2023 будет перенесен на 2024 год либо проведен в другом формате, в мае писало РБК со ссылкой на источники.

Международный авиационно-космический салон проводится раз в два года в подмосковном Жуковском на территории выставочного комплекса, созданного на базе аэродрома летно-исследовательского института им. М.Громова. На площадке демонстрируются достижения мирового авиапрома и космической отрасли, а также проходят презентации лучших новинок российской гражданской и военной авиатехники и премьерные показы зарубежных летательных аппаратов.

Выставочная территория салона занимает более 42 га, на него съезжаются более 570 тыс. участников и гостей.

На последнем Международном авиационно-космическом салоне, который проходил в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021, были подписаны соглашения на общую сумму в 265 млрд руб. На нем, в частности, был представлен легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат») разработки «Сухого» (ОАК, «Ростех»).

Первый МАКС состоялся в 1993 году.