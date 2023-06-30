Корпоративная Британия тонет под грузом долгов

Когда Маргарет Тэтчер приватизировала в конце 80-х годов прошлого века водное хозяйство королевства, она просто списала долги отрасли в размере 5 млрд фунтов стерлингов, а затем еще и субсидировала водные компании на полтора миллиарда.

Увы, надежды Железной леди на то, что приватизация откроет новую страницу в деятельности водных компаний, не оправдалась. Водная отрасль Великобритании продолжала накапливать долги и сейчас, спустя три десятилетия после приватизации, довела их до внушительных 60 млрд фунтов (75 млрд долларов). Водные компании накопили огромные долги в период низких ставок. Сейчас же, когда условия кредитования резко ужесточились, вся водная отрасль Соединенного Королевства оказалась на грани банкротства, пишет Bloomberg, из-за высокой стоимости обслуживания долгов.

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Экономисты бьют тревогу. Они считают проблемы водной отрасли верхушкой айсберга и боятся, что они являются предвестником более широкого долгового кризиса, который охватит всю британскую экономику. Десятки крупных компаний, начиная от Asda и заканчивая Aston Martin, тоже набрали горы дешевых кредитов, и сейчас королевство оказалась перед лицом общенационального кредитного кризиса.

Что касается водной отрасли, то у ее лидера - Thames Water (TW), компании, занимающейся водоснабжением Лондона и соседних графств, долгов накопилось на 14 млрд фунтов. Львиная часть долгов появилась в 2006-2016 годах, когда столичная водная компания принадлежала австралийскому инвестиционному банку Macquarie. За эти десять лет размер долгов вырос на 80%.

Сейчас TW принадлежит группе инвесторов, включающих, например, Ontario Municipal Employees Retirement System (Omers) и Universities Superannuation Scheme (USS), крупнейший на Британских островах пенсионный фонд. Внимание общественности к долгам TW привлекло неожиданное увольнение ее главы Сары Бентли 27 июня, которая руководила ей менее трех лет.

Огромные долги не только у TW. В декабре прошлого года водный регулятор Ofwat уже предупреждал о больших долгах водных компаний. В «черном» списке регулятора из пяти компаний числилась и Thames.

Повышение учетной ставки Bank of England (ВоЕ) привело к повышению стоимости кредитов в Британии. Сейчас водная отрасль оказалась под мощным долговым прессом. Ситуацию осложняет еще и то, что, к примеру, у TW более половины долгов связаны с инфляцией, которая оказывает крайне сильное воздействие на так называемые индексированные долги. Схожая картина и у других водных компаний.

Администрация Thames Water сейчас ищет новые капиталы. Немало водных компаний ее уже опередили. Например, Yorkshire Water сумела найти финансирование в размере полумиллиарда фунтов.

Конечно, крупные долги компаний встречаются повсеместно, но тревоги в отношении не только водной отрасли, но и всей британской экономики усиливаются с каждым днем. ВоЕ, кстати, предупреждал об огромном долговом пузыре компаний, как о фундаментальной угрозе стабильности финансовой системы Великобритании, еще в 2019 году.

В своем последнем отчете по финансовой стабильности компания Threadneedle Street предупредила, что давление низкой ликвидности и низкой прибыльности к концу года усилится еще больше. Больше всего страдают от высоких долгов маленькие компании, но нелегко приходится сейчас и крупным компаниям. В марте этого года Aston, например, сообщил о более чем двукратном увеличении годовых убытков. В немалой степени благодаря в том числе и большим долгам. Достаточно сказать, что стоимость обслуживания долга автопроизводителем в прошлом году достигла 139 млн фунтов.

Долги сети супермаркетов Asda достигли 6 млрд фунтов. Эта сумма существенно подрастет после завершения объявленной в мае покупки сети автозаправок у EG Group за 2,3 млрд фунтов.

У главных воздушных ворот Лондона – аэропорта Хитроу долгов сейчас на 19 млрд фунтов, а у британской автомобильной ассоциации AA их 2,3 млрлд. На данный момент у этих и других компаний с большими долгами серьезных неприятностей пока еще не наблюдается, но на обслуживание долгов с каждым годом уходит все больше и больше средств.